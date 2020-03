Estos son los síntomas del túnel carpiano y las maneras más efectivas de aliviar el dolor

View this post on Instagram

🔹SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO🔹 . 👉 ¿Qué es? El túnel carpiano es un espacio que se encuentra en la muñeca, a través del cual pasa el nervio mediano, encargado de controlar los movimientos y sensaciones en los dedos(a excepción del meñique),y los tendones que van desde el antebrazo hacia la mano. El síndrome del túnel carpiano se produce cuando el nervio mediano se comprime o “aprieta” en la muñeca. . 👉 ¿Cuál es su causa? El síndrome del túnel carpiano a menudo resulta de una combinación de factores que aumentan la presión sobre el nervio mediano y los tendones que pasan por ahí, en lugar de un problema con el nervio mismo. A veces, el engrosamiento de tendones irritados u otra inflamación, estrecha el túnel y causa que se comprima el nervio. Los factores involucrados en la compresión del nervio pueden desarrollarse de distintas formas, tales como: – Inflamación de la vaina de los tendones flexores, llamada tenosinovitis – Luxación articular – Esguinces o fracturas – Artritis – Mantener la muñeca flexionada por largos períodos – Retención de líquido durante el embarazo. . 👉 ¿Qué síntomas genera esta lesión? Los principales son: – Dolor y debilidad – Disminución en la fuerza de agarre – Sensación de corriente u hormigueo, siendo la más frecuente y ocurre en los dedos excepto el mequiñe, generalmente durante la noche y si empeora durante todo el día. . 👉 ¿Cuál es su tratamiento? Los síntomas frecuentemente pueden ser aliviados sin cirugía, mientras se traten los síntomas antes mencionados en kinesiología. La terapia irá enfocada en la disminución de la inflamación y dolor. Esto se logra a través de masoterapia, técnicas manuales de muñeca, múltiples ejercicios de fortalecimiento y elongaciones. . 👉 ¡Atentos! En nuestro próximo post mostraremos parte del tratamiento de esta lesión. Si tienes molestias o dudas sobre alguna lesión y su tratamiento, escríbenos para que te podamos ayudar 📩 ——————————————— 🚨COMENTA 🚨ETIQUETA 🚨GUARDA #Sportsalud #TunelCarpiano #Kinetips