Realiza esta rutina de ejercicios en casa y logra un abdomen plano (Video)

Mantener la actividad física es una de las motivaciones de aquellos que aman el mundo fit y mantenerse en forma. Y si muchos poseen poco tiempo para realizar una rutina completa, nada mejor que ofrecer un seriado en el que se trabaje la zona del abdomen que es uno de las más buscadas para eliminar los "rollitos de más". "Solo hay que mantener una disciplina y ser constante, en casa se puede lograr este objetivo. Solo hay que usar ropa cómoda y un mat para realizar cada ejercicio", señaló el personal trainer Christian Zavala.

Rutina de ejercicios en casa para tener un abdomen plano

Antes de ambientar el espacio en el que realizarás la rutina, debes tomar en cuenta que hay que realizar un calentamiento previo de 20 minutos aproximadamente a fin de acondicionar el cuerpo y entrar en acción. "De esta forma los músculos se van relajando y preparando para cada movimiento", dijo Zavala.

Luego establece tiempos para cada movimiento. "Crea series de 30 segundos ante cada ejercicio para que puedas ir variando y hacer más entretenido tus ejercicios".

Por último, recuerda mantener una hidratación adecuada previa al ejercicio. "No es saturarse de agua, sino tomar la suficiente durante el día para que al momento del entrenamiento solo pruebes sorbos y no te cause fatiga".

Ahora sí prepara tu cuerpo y realiza estos ejercicios para que, en combinación balanceada, puedas lucir una figura envidiable y un abdomen plano:

