Grettell Valdez llora al anunciar que su hijo está aislado junto a Patricio Borghetti por coronavirus

Odalys Ramírez dio positivo por coronavirus y también su esposo, el actor Pato Borghetti, quienes desde este 19 de marzo están en casa aislados, hasta que cesen los síntomas y mejoren de salud.

Pero también se encuentra aislado el hijo del actor con Grettell Valdez, quien casualmente esta semana había ido a casa de su papá para compartir con él unos días y quien ahora podría estar contagiado con el virus.

Patricio Borghetti da positivo en la prueba de coronavirus Odalys Ramírez, pareja del conductor también había dado positivo

Grettell Valdez contó cómo es la situación de su hijo, mostrando la desesperación que siente cualquier mamá cuando su hijo está enfermo.

Grettel Valdez se quebró al hablar de su hijo con Pato Borghetti

"La familia está pasando por un caos ahorita, Odalys dio positivo en coronavirus y obviamente es angustiante, crees que no le va a pasar a tu gente y de repente pues sí, sí existe, hay que tener más consciencia, hay que tener muchos cuidados", expresó en la grabación desde su casa.

Manifestó que deben ser tomadas más medidas en los sitios públicos para evitar los contagios: "Cómo lo contagió, no se sabe, tanto Patricio como Oda iban a trabajar normalmente y creo pues no se han tomado las medidas que se debían haber tomado desde hace mucho tiempo en todos los lugares".

La actriz se quebró al hablar de su hijo, llegando hasta las lágrimas por no poder estar cerca de él en estos momentos tan difíciles. "Mi hijo el martes se fue a casa de su papá y claro que me entra la angustia. Él está muy buen, yo estoy perfecta, mi marido está perfecto, pero pues Santino se fue a casa de su papá y no voy a poder estar con él en 15 días hasta que pase el peligro, tiene que estar en cuarentena en casa de papá y no puede salir, no puede venir conmigo, con mamá porque hay el riesgo de que me pueda contagiar (…)".

Hizo un llamado de consciencia a todos para no subestimar el coronavirus y tomar todas las medidas pertinentes para protegernos.

"Así que nada, así las cosas, hay que ser fuertes, hay que cuidarnos, esto es real, está pasando y está pasando en mi familia, claro que te llenas de impotencia, es mi hijo, mi bebé, lo único que tengo (…) en cuanto me enteré lo único que quería hacer es abrazarlo y protegerlo, que nada le pase, pero en este momento tendrá que estar en casa de papá haciendo la cuarentena", finalizó.

