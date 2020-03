El costoso outfit con el que Jacky Bracamontes y Ester Expósito apuestan a esta primavera

Las artistas y famosas ya alistan sus mejores prendas para deslumbrarnos con interesantes propuestas para la primavera 2020. Jacky Bracamontes y Ester Expósito coincidieron en escoger un look totalmente igual pero que además es bastante costoso.

Se trata de una pieza diseñada por el australiano Alexandros Pertsinidis, más conocido como Alex Perry. Este outfit se compone de una falda naranja tipo lápiz y un top negro de tirantes con escote y estilo corsé.

Este atractivo atuendo es un total acierto para esta temporada pues aporta elegancia, sensualidad y colorido. Resulta muy favorable para las chicas con cuerpo de reloj de arena, como Jacky y Ester.

Así llevaron Jacky y Ester Expósito este conjunto primaveral

La animadora mexicana usó este look durante una de las ediciones del programa La Voz US que se encuentra grabando actualmente. Jacky siempre se mantiene al día con las tendencias de moda, por lo que no nos extraña que rápidamente luciera este conjunto.

Combinó este vestuario con unos zapatos cerrados de punta y tacón plateados, creando contraste con sus accesorios dorados. Su cabello con ondas y el maquillaje "smokey eye" la hicieron ver muy sensual y guapa.

Por su parte, la actriz española llevó esta creación durante la promoción de la tercera temporada de la serie Élite, que ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming, Netflix. Ella también nos tiene acostumbrados a presentarnos diseños sensuales y muy actuales que destacan su envidiable figura.

La joven estrella de 20 años complementó su ropa con unos zapatos negros de tacón abiertos, sin más detalles que unos zarcillos y anillos dorados. En su caso, como lo llevó en el día, no quiso recargar el maquillaje ni peinado, por lo que se vio muy natural.

Esta impactante creación de Alex Perry está valorada en nada menos que 12,000 pesos, o su equivalente en 900 dólares australianos, según reseñó Infobae.

