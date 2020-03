Rivera reitera su apertura de investigar a policías corrruptos

La presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco reiteró su apertura para investigar a servidores públicos que no actúen al margen de la ley, pero dejó en claro que no permitirá imposiciones ni sugerencias de morenovallistas que siguen asesorando los gobiernos de la 4T.

A través de un mensaje difundido en sus redes, indicó que en “repetidas ocasiones” preguntó tanto al gobernador Miguel Barbosa Huerta como al ahora fiscal, Gilberto Higuera Bernal si la secretaria de Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio, Lourdes Rosales Martínez, “tenía denuncia, noticia criminal o sospecha, en su contra; siempre, en todas, me contestaron que no”.

Además, dijo que de forma inédita, desde el inicio de su administración no solo se cambiaron altos mandos, sino también medios, los cuales se encuentran en evaluación permanente.

En ese sentido, reiteró su disposición a investigar, denunciar y en su caso, sancionar e inhabilitar a todos los servidores públicos que hayan cometido cualquier tipo de falta administrativa o penal.

“La obligación auténtica de los gobiernos de la 4T y la instrucción del presidente es limpiar a las policías de corrupción y de todas las formas de infiltración, y me refiero a todas: policías municipales, estatales y federales”.

Agregó que su gobierno realizó operativos en lugares en los que ni el ex secretario de seguridad del gobierno de Rafael Moreno Valle ordenó entrar y dominaba la delincuencia, tales como los mercados Unión, Morelos, Independencia, la 46 Poniente y la zona conocida como “La cuchilla”, “de todo esto es testigo la Guardia Nacional y la Sedena”.

“Sin embargo, hoy asesoran al gobernador Barbosa, rechazan nuestras propuestas de más operativos y pretenden tomar el mando de la Policía Municipal. Estos personajes pasaron por Atenco, Chiapas, Migración y el morenovallismo; no pasarán por la 4T”, señaló.

Aseguró que nunca ha rompido “un acuerdo” y los asuntos que le competen a la seguridad del municipio han sido informados al gobernador del estado, además de externar “preocupación” sobre los perfiles que ha recomendado funcionarios estatales.

“Ciudadanos y ciudadanas, tengan la certeza que escucho todas las recomendaciones, me reúno con distintos actores políticos, pero también soy una autoridad electa, una tomadora de decisiones y siempre manifestaré mis opiniones. Mi responsabilidad es dar soluciones, no acatar instrucciones de las que no estoy convencida”, concluyó.