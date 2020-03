Terremoto de 5.3 golpea la ciudad de Zagreb en Croacia

Las imágenes de una cámara de seguridad capturaron el momento en que un terremoto de 5.3 grados sacudió el domingo la capital de Croacia, Zagreb.

Las imágenes dentro de una tienda de antigüedades muestran libros que caen al suelo y estantes dañados dentro del establecimiento, como resultado del terremoto.

Earthquake in Zagreb this morning. Corona virus, mums with their newborns on the streets + it just started to snow😰 WHATS HAPPENING WITH THE WORLD ??#prayforcroatia #croatia pic.twitter.com/wBhpaTuswg

— Leona Jež de Gómez (@leona_jez) March 22, 2020