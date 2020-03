Tapatíos se olvida en el segundo día de respetar la cuarentena

Poco duró el sentido de contingencia entre la población. El llamado de las autoridades estatales de mantener una cuarentena de cinco días para reducir la curva de casos positivos en Jalisco fue acatada el sábado con disciplina, pero este domingo mucha gente se olvidó o consideró innecesaria tanta severidad y salieron a la calle, de paseo, como cualquier fin de semana.

En el Parque Metropolitano, que está cerrado desde el pasado 17 de marzo, mucha gente acudió a hacer ejercicio, pero no se los permitieron. Por medio de bocinas pedían a la población que se retirara. A pesar de ello no faltaron personas, incluso de la tercera edad, que salían a dar paseos por la periferia del área verde. En el centro y algunas plazas comerciales la gente siguió acudiendo a realizar compras no esenciales como si se tratara de un domingo normal.

45 infectados de Covid-19 en Jalisco hasta el 22 de marzo

La Secretaría de Salud federal confirmó que se elevó a 41 el número de casos de Covid-19 en Jalisco, uno de ellos sería un bebé de meses, a los que se sumarían los cuatro pacientes asintomáticos. Se investiga además la muerte de una persona de 55 años que sufrió un padecimiento respiratorio atípico que estaría relacionado con este coronavirus surgido en la ciudad de Wuhan, China. Por medio de un comunicado Salud estatal confirmó que sólo cuatro de los pacientes requirieron ser hospitalizados y dos de ellos ya fueron dados de alta, pero uno de esos cuatro se encuentra grave de salud.

En total 346 personas que tuvieron contacto con los 41 confirmados están bajo observación. Seis de cada 10 pacientes confirmados con Covid-19 en Jalisco son mujeres, y la mayoría de casos se presentan en el grupo de edad de 50 a 55 años. Todos los casos son de habitantes de Zapopan y Guadalajara. En tanto, el gobernador Enrique Alfaro desmintió rumores que lo señalaban como contagiado.