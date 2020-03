Comercios del CH prevén bajas de hasta 60%; 800 han cerrado

Los comercios del Centro Histórico prevén una baja del 50 al 60% en sus ventas durante los próximos días, el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez indicó que hasta el momento cerca de 800 comercios han bajado sus cortinas como medida ante la contingencia provocada por el Covid-19.

En entrevista con Publimetro, detalló que fueron papelerías, tiendas de ropa, bisutería y algunas zapaterías las que optaron por cerrar temporalmente, y aunque hasta el momento los socios no han referido despidos, dijo que será inevitable que en los próximos días valoren esta posibilidad, poniendo en riesgo a 40 mil familias que dependen del comercio.

Mientras, el resto de los negocios solo han modificado sus horarios de apertura y cierre, siendo ahora de 10:30 u 11:30 a 19:30 o 20:00 horas y han pedido a sus trabajadores evitar la aglomeración de personas, distancia sana, limpieza y desinfección hasta tres veces al día de sus espacios.

Al ser una asociación que no maneja recurso y desde hace más de seis años no cobra a los socios, Ayala Vázquez pidió al gobierno apoyo de empleos temporales para quienes tengan que cerrar o ser enviados a sus casas sin goce de sueldo, pues "no se trata de extender la mano y que se nos otorgue un beneficio, sino de generar economía".

En ese sentido, pidió solidaridad tanto de las autoridades como de los ciudadanos para que juntos se recuperen de está situación lo más pronto posible y gane el bien común y no el personal.

"Venimos de una situación complicada desde el sismo, sumado a la presencia de ambulantes, inseguridad, temas de movilidad lamentablemente han hecho que sea más complicado porque ya hablamos de salud pública", comentó.