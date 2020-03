Galletas de avena caseras, ideales para los antojos

View this post on Instagram

💫 Galletas saludables de avena 🌟 . . Ingredientes: . – 1 huevo – 1 plátano – 1/2 vaso de copos de avena – Puñado de nueces y almendras – Puñado de chips de cacao de @ecolofoods.bio – 2 dátiles troceados . . Receta: ✍🏻 Machamos el plátano ✍🏻 Añadimos al bol todos los demás ingredientes y removemos ✍🏻 Encendemos el horno a 180 grados y dejamos calentar bien ✍🏻 Mientras vamos formando nuestras galletas con la mano o con dos cucharas . . ✍🏻 Horneamos 12-15 min. Y listo ✅ . . Tenemos una opción saludable para llevar al trabajo, para los peques o picar por la tarde 🥰 . . #vidasana #healthlifestyle #healthyfood #comidareal #realfood #realfooding #saludable #sanoyrico #comidasana #comidasaludable #healthylifestyle #ideassaludables #healthyrecipes #instafood #instafoodie #comebien #sinazucar #comida #salud #cuidate #cocina #dietista #buenastardes #merienda #amerendar #galletasdeavena #galletassaludables #galletas