Apoyo en tiempos de coronavirus: así recibieron vecinos a joven que lucha contra el cáncer

El actor John Krasinski pidió en Twitter que se difundiesen buenas noticias. Vale la pena, porque en estos días de crisis por el coronavirus, la ansiedad y el estrés acosan a muchos. Una de las respuestas que recibió el actor de la serie The Office se volvió viral.

El video muestra una inusual bienvenida a una adolescente que terminó su ciclo de quimioterapias. Ocurrió en Pasadena, California, informó el portal Buzzfedd.

Coco tiene 15 años y está siendo tratada por un sarcoma de Ewig, un tipo de cáncer que atacó uno de sus fémures. La tradición indica que el último ciclo de quimioterapia se festeje: al terminar el paciente toca una campana en el hospital.

La revista Elle publicó que por las restricciones por el coronavirus, se suspendieron las celebraciones. "Apenas pudieron despedirla algunos empleados del hospital, porque solo se permite un familiar por paciente".

Who wants a feel good moment during this madness?? My sweet girl finished chemo today. pic.twitter.com/cckQtY6VrO

Pero, la madre de Coco avisó a algunos familiares. Esa invitación fue corriendo y cuando Coco llegó con su mamá, April Danz, encontró una sorpresa que se viralizó en redes.

A ambos lados de la calle había muchos carros estacionados, mucha gente con pancartas, globos y serpentinas, dando la bienvenida a Coco al vecindario, victoriosa en su lucha contra el cáncer.

#SomeGoodNews my daughter, Coco, finished her final chemo treatment yesterday and our friends had a surprise social distancing welcome home parade for her! pic.twitter.com/CI2um08ird

— April Danz (@momuses) March 25, 2020