Esta es la receta de los cupcakes de zanahoria y los beneficios que obtienes al comerlos

La zanahoria resulta un ingrediente muy versátil en la cocina. Ella puede estar presente no solo en platos salados, sino también en postres o dulces a los que no solo les aporta sabor, sino nutrientes esenciales para la salud del organismo. Por ello, no es de extrañar que especialistas y portales de salud como Mayo Clinic ofrezcan variedad de recetas en las que es la protagonista. Por eso, ofrecemos esta receta de cupckakes de zanahoria que puedes hacer fácilmente en casa.

Esta es la receta para preparar cupcakes de zanahoria

Esta preparación le resultará divertida a todos los integrantes de la casa y sobre todo a tus hijos, pues ellos pueden ser parte de ello bajo la supervisión de personas adultas. También es importante destacar que a esta receta se le pueden incorporar frutos secos o cualquier tipo de ingredientes naturales para hacerla más nutritiva y saludable.

Para hacerla necesitarás: 150 gramos de harina, 150ml de aceite de girasol, 50 gramos de nueces picadas, 2 huevos grandes, 200 gramos de zanahoria rallada, 1/2 cucharadita de esencia de vainilla, 1 cucharadita de levadura en polvo y 1/2 cucharadita de canela molida.

Lo primero que debes hacer es precalentar el horno a 180 °C. Mientras en un bol incorpora y bate el aceite de girasol con el azúcar, las nueces, la zanahoria, los 2 huevos y la esencia de vainilla. Tamiza la harina con la levadura y la canela, de esta manera vas incorporando poco a poco hasta obtener una masa homogénea qu luego debes repartir en los moldes o capacillos para llevarlos al horno durante 15 minutos.

Beneficios de comer cupcakes de zanahoria

El consumo de cupcakes de zanahoria aporta vitaminas B, C y D lo que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, combate de forma eficaz el estreñimiento, depura el organismo y reduce el colesterol, pues el aporte de grasas saludables es vital para obtener este beneficio.

