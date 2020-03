Gobierno dejará de laborar en áreas no esenciales por covid-19

El gobierno federal anunció que suspende por completo sus actividades y sólo mantendrá operaciones en los sectores de salud, seguridad y energía.

Este miércoles por La noche, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aclaró que cada titular determinará quiénes no pueden suspender su trabajo porque pondrían en riesgo el funcionamiento de la institución; por ejemplo, dijo, la Secretaría de Salud que coordina la atención médica.

A partir de mañana las y los trabajadores del Gobierno Federal que no realicen tareas esenciales y estratégicas deberán suspender labores, anunció esta tarde @HLGatell Garantizaremos el funcionamiento de los servicios básicos, de seguridad y de salud que brinda el Estado. — Gobierno de México (@GobiernoMX) March 26, 2020

Necesitamos —afirmó— hospitales, combustibles, energía eléctrica, servicio de limpia y seguridad pública.

Hay personas que trabajan en el gobierno que no pueden suspender porque se afecta gravemente la funcionalidad del gobierno. Exhortó al sector privado a enviar a sus trabajadores a laborar desde casa.

"Me sorprende que el mensaje de 'quédate en casa' no se haya asimilado, pero que no haya duda, la meta es que la mayoría de las personas estén fuera del espacio público para aplanar la curva epidémica por Covid-19", indicó el subsecretario.

El IMSS indicó que para disminuir el número de contagios y no saturar los servicios de salud aprobó un permiso especial que facilitará el trámite de incapacidad a personas con síntomas del virus, mediante una aplicación.

La Secretaría de Salud informó de otro fallecimiento por Covid-19, para un total de seis; además de 475 casos positivos, mil 656 sospechosos y 2 mil 445 descartados en todo el país.