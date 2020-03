Llega el escalofriante tráiler final del remake de Resident Evil 3

A una semana de su estreno, Capcom liberó el tráiler final de Resident Evil 3: Remake, la esperada nueva entrega de la saga de survival horror creada en 1996 para PlayStation.

Jill Valentine’s escape from Raccoon City is fraught with danger. Watch Jill in action in the latest #RE3 trailer! Plus, get a sneak peek at Jill in Resident Evil Resistance, where she'll be added as a Survivor in a future title update.

El nuevo avance muestra una vez más al temido enemigo, Nemesis, principal antagonista de la entrega quien es uno de los personajes más recordados por los fanáticos y sin duda mantendrá al borde del asiento a jugadores nuevos y veteranos.

Ready to see S.T.A.R.S.? ⭐ The Resident Evil 3 Raccoon City demo is out now on PS4, XB1, and Steam!

Plus, an open beta for Resident Evil Resistance begins on March 27th! pic.twitter.com/sXVMgpQYwB

— Resident Evil (@RE_Games) March 19, 2020