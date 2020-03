Ante rumores, Buckingham revela que la reina Isabel II está bien de salud

Después de que a nivel mundial circularon rumores sobre el posible contagio de coronavirus de la reina Isabel II, el Palacio de Buckingham reveló que la reina goza de buena salud.

El pasado 25 de marzo el príncipe Carlos, el heredero al trono, dio positivo a la prueba de Covid-19. Dos días después, el 27, también se confirmó la prueba positiva de Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido. Ambos estuvieron en contacto recientemente con la monarca de 93 años.

Al respecto, Rebecca English, corresponsal del DailyMail para asuntos referentes a la Monarquía, reveló en su cuenta de Twitter que voceros del Palacio de Buckingham le informaron que la monarca goza de buena salud. Además de que no se informará más al respecto.

BP tell me: Her Majesty The Queen remains in good health. The Queen last saw The Prince of Wales briefly on the morning of 12th March and is following all the appropriate advice with regard to her welfare. We will not be commenting further.

