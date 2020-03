Encapuchadas de la FCPyS aprovechan paro para grabar video perreando

Al menos 6 encapuchadas que desde enero mantienen la toma separatista de la FCPyS en protesta contra los presuntos casos de violencia de género en la UNAM, aparecieron en un video bailando perro en las escaleras del edificio D, el tema Safaera del interprete Bad Bunny .

Captan a encapuchadas ‘perreando’ y bebiendo dentro de la FCPyS El incidente ocurrió el miércoles por la noche durante el denominado paro separatista

Las autodenominadas Mujeres Organizadas, utilizaron la toma de la facultad perteneciente a la UNAM para realizar un clip de la aplicación Tik Tok y se subió a la página de Facebook, Tomaposteo, en la cual se han hecho memes y otros contenidos relacionados al paro de la facultad que ha detenido la vida académico administrativa de la FCPyS.

Autoridades intentan volver a normalidad académica y encapuchadas “hackean” el sistema

La mañana de este sábado, las MOFCPYS anunciaron que se habían hackeado los servidores de la página institucional universitaria, lo anterior en protesta contra las clases en línea que intentó implementar la autoridad universitaria ante la contingencia surgida a partir del brote de COVID-19.

Durante la semana pasada, las autoridades de la FCPyS, habían estado informando a la comunidad estudiantil, cuál sería el proceso para las clases en línea o en caso de que el alumno lo deseara, dar de baja sus materias, situación que causó molestia en general en la comunidad, puesto a que afirmaban que la información no era clara, mientras que otros asumían que retomar las clases era ignorar la toma de encapuchadas.

Por otra parte, algunos alumnos afirmaron que sí buscarían manera de poder retomar sus clases puesto a que no querían perder el semestre o atrasar trámites importantes como el registro de servicio social, titulación e incluso exámenes profesionales.

Hackeo polariza en redes; proparistas se burlan y humillan a estudiantes que desean tomar clases

Debido a que la institución universitaria no pudo comenzar el semestre, varios alumnos cansados de no poder tomar cátedra, expresaron su sentir en el grupo estudiantil No me quiero morir en Polakas, entre ellos destaca un joven quien afirmó que tuvo dificultad para ingresar a la carrera y mencionó que no le parecía justo que la toma afectara al sector estudiantil.

Inmediatamente, otros usuarios fueron a atacar su publicación en FB con memes, burlas e insultos, además de quitar legitimidad a su argumento, pues según los proparo, todos habían tenido dificultad para ingresar a la universidad; otros incluso le recriminaron por seleccionar una carrera en una facultad que constantemente hace paro estudiantil.

Por su parte la las autoridades de la facultad., en días pasados había pedido a las paristas regresar la escuela para volver a la vida académica, puesto a que sus demandas habían sido cumplidas, sin embargo las encapuchadas comentaron que las instalaciones no se librarían hasta que se resolvieran las demandas de otros planteles educativos, algo que estudiantes anti paro calificaron de extraño, puesto a que las autoridades de la FCPyS no tienen jurisdicción en otras instituciones universitarias

Las autoridades afirmaron que las demandas de las mujeres habían sido cumplidas / Facebook: FCPyS

Hasta el cierre de la presente, ni las autoridades de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales o de la UNAM, han emitido su postura al respecto.

