¿China miente?: Estiman que cifra de muertos en Wuhan es mayor que la oficial

A medida que las autoridades levantan el bloqueo de coronavirus de dos meses en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, los residentes dijeron que estaban cada vez más escépticos de que la cifra por Covid-19 de unas 2,547 muertes en la ciudad hasta la fecha fuera exacta.

Desde el comienzo de la semana, siete grandes funerarias en Wuhan han entregado los restos cremados de unas 500 personas a sus familias todos los días, lo que sugiere que murieron muchas más personas que nunca a consecuencia del Covid-19, según las estadísticas oficiales.

"No puede ser correcto … porque los incineradores han estado trabajando todo el día, entonces, ¿cómo pueden morir tan pocas personas?" un residente de Wuhan de apellido Zhang le dijo a RFA el pasado viernes.

Estas declaraciones ponen sobre la mesa una posible ocultación del gobierno chino, pues pareciera increíble que la cifra de fallecidos fuera tan acotada, a diferencia de la producida en España o Italia, y más teniendo en cuenta su densidad de población. Además estas teorías se suman al vació informativo que los medios chinos han venido realizando desde que se declarara la epidemia a finales de año, sólo mostrando algunas medidas y la construcción de hospitales en tiempo récord. Este silencio, además, se ha terminado cuando la crisis sanitaria está arrasando con todo occidente, justo cuando las buenas noticias se difunden de China con el levantamiento de cuarentenas y la apertura de servicios.

Los habitantes de Wuhan creen que las autoridades chinas han falseado el número de muertes provocadas por coronavirus. Según estiman, la cifra podría ascender a 42.000 personas fallecidas tras ser contagiadas por el virus, mientras que las cifras oficiales hablan de únicamente 3,304 decesos en todo el país.

Según el periódico británico Daily Mail basado en el informe replicado de Radio Free Asia (RFA), se apunta que desde el 25 de marzo las familias están recibiendo las cenizas de los fallecidos. Siete funerarias de la ciudad de Wuhan están entregando 500 urnas cada una de ellas por día, lo que significa que estarían distribuyendo los restos de 3.500 personas cada jornada. Es decir apunta el medio inglés, la entrega de las cenizas se producirá hasta el 5 de abril, por lo cual en 12 días se estarían dando los restos de 42,000 personas que calcula la población habrían muerto por Covid-19.

“La cifra oficial de muertes no puede ser correcta, porque las funerarias han estado trabajando todo el día. Entonces, ¿cómo pueden haber muerto tan pocas personas”, apunta Zhang, residente de Wuhan en declaraciones a Qiao Long para el Servicio de mandarín de RFA, y por Lau Siu-fung para el Servicio cantonés. En la misma línea se manifiesta otro residente de la ciudad, de apellido Mao: “Tal vez las autoridades están lanzando gradualmente las cifras reales para la que gente acepte la realidad de forma paulatina”.

La información también revela que una fuente cercana a las instituciones de la provincia de Hubei, donde está Wuhan, desvela que muchos residentes habían muertos en sus domicilios sin ser diagnosticados como pacientes con coronavirus. Por esa razón, no entraban dentro de los cálculos oficiales de personas contagiadas.

En China, según datos oficiales, se han producido 81,470 contagios, que han producido 3,304 muertes. Ahora, son los mismos residentes de la ciudad de Wuhan, la más que ha afectado el virus, los que ponen en tela de juicio esas cifras.

Otra estimación aportada por RFA se basa en la capacidad de cremación de las funerarias, que tienen un total de 84 hornos con una capacidad de más de 24 horas de 1,560 urnas en toda la ciudad, suponiendo que una cremación demore una hora. Este cálculo da como resultado un estimado de 46,800 muertes.

Un residente de la provincia de Hubei, de la cual Wuhan es la capital, dijo que la mayoría de las personas allí creen que más de 40,000 personas murieron en la ciudad antes y durante el cierre. "Tal vez las autoridades están lanzando gradualmente las cifras reales, intencionalmente o no, para que la gente gradualmente acepte la realidad", dijo el residente, que solo dio su apellido Mao. Incluso una fuente cercana a la oficina provincial de asuntos civiles dijo que muchas personas habían muerto en sus hogares, sin haber sido diagnosticadas o tratadas por COVID-19.

La fuente explicó que cualquier conversación sobre el verdadero número de muertes en Wuhan es muy delicada, pero que las autoridades locales probablemente conozcan la cifra real.

"Cada casa funeraria informa datos sobre cremaciones directamente a las autoridades dos veces al día", dijo la fuente. "Esto significa que cada funeraria solo sabe cuántas cremaciones ha llevado a cabo, pero no la situación en las otras funerarias".

La fuente dijo que en Wuhan se realizaron alrededor de 28,000 cremaciones en el espacio de un solo mes, lo que sugiere que las estimaciones en línea durante un período de dos meses y medio no fueron excesivas.El residente de Wuhan, Sun Linan, dijo que los familiares de los fallecidos ahora forman largas filas fuera de las funerarias para recoger las cenizas de sus seres queridos. "Ya ha comenzado", dijo Sun el jueves. "Hubo personas haciendo filas en el cementerio de Biandanshan ayer, y muchas personas formando líneas hoy en la funeraria Hankou".

Algunos médicos que quisieron dar el aviso, también fueron silenciados al inicio de la epidemia en Wuhan. Conocido mundialmente fue el caso de Li Wenliang, el oftalmólogo que en diciembre alertó a sus amigos de Wuhan que había encontrado en varios pacientes un extraño virus. Cuatro días después, fue detenido por la policía y obligado a retractarse por "difundir falsos rumores".

El otro caso que se conoció hace unos días fue el de la doctora Ai Fen, jefa del departamento de emergencias del Hospital Central de Wuhan. Ai, en una entrevista a la revista Renwu, desvela que en diciembre también alertó a la dirección del hospital de la aparición de un brote similar al SARS. No sólo no le hicieron caso, sino que recibió una reprimenda de sus superiores. Le dijeron que no debía enviar información a otros colegas porque podría generar pánico.

"Lamento que entonces no gritara en voz alta. A menudo me he preguntado qué hubiera pasado si pudiera retroceder el tiempo", relata la doctora en la entrevista . "El comité disciplinario del hospital me dio una reprimenda severa por difundir rumores", sentencia. Su entrevista ya ha sido eliminada de la página web de la revista china.

El reportaje del New York Times cita varios estudios que exponen lo que hubiera pasado si tanto en Wuhan como en su provincia, Hubei, se hubieran implantado los cierres y cuarentenas semanas antes del 23 de enero. "Los fracasos en las primeras semanas redujeron en gran medida la vigilancia y la autoprotección del público e incluso de los trabajadores médicos, haciendo que fuera más difícil contener la epidemia", dice un estudio realizado por 12 expertos médicos de la Universidad Jiao Tong de Shanghai. Otro informe citado por el medio estadounidense indica que si China hubiera actuado para controlar el brote tres semanas antes, podría haber prevenido el 95% de los casos en el país.