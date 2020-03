Con análisis de rostro, Presidencia descarta encuentro entre AMLO y El Guano

El gobierno federal negó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se haya reunido con Aureliano Guzmán Loera, hermano de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, como lo sugirió el ex presidente Felipe Calderón en redes sociales.

A través de la comparación de imágenes de los rostros de Aureliano Guzmán Loera, con un hombre que aparece cerca de López Obrador y del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, el gobierno federal expuso distintas diferencias y similitudes entre ambos hombres.

Entre las similitudes están:

En ambas fotografías la forma y ancho de la nariz es muy similar, al igual que el entrecejo.

El mentón en el caso de Aureliano es tipo borla, a pesar de que el sujeto de la imagen izquierda es mucho más delgado se muestra cierta similitud.

También hay similitud en la forma ondulada del cabello, aunque el sujeto de la izquierda lo tiene escaso en la parte superior. Es probable que se trate de algún integrante de la familia Guzmán Loera.

Las diferencias, de cuerdo con el gobierno, son:

A pesar de la poca visibilidad, las orejas del sujeto de la izquierda son más grandes que las de Aureliano.

Aureliano cuenta con 75 años de edad y la imagen de la izquierda muestra a una personas visiblemente más joven de entre 40-45 años.

En la imagen de la izquierda el sujeto muestra cejas pobladas; mientras Aureliano tiene cejas más delgadas.

Los ojos de Aureliano son pequeños y rasgados; en la imagen del sujeto se perciben los ojos más grandes y hundidos.

“En conclusión, se descarta que la imagen de fuentes abiertas corresponda a Aureliano Guzmán Loera (a) Guano, líder del CDP”.

En redes sociales el otro individuo fue identificado como un doctor de apellido Covarrubias de Villa Unión.

Tras darse a conocer esto, en su cuenta de Twitter agradeció la respuesta y descartó que en su mensaje haya querido calumniar al mandatario, aunque de todos modos se disculpó.

“Sr. Presidente: aquí acompaño el tweet en el que hice una pregunta abierta. No hice la afirmación que Usted dice. Pregunté y estoy en mi derecho. También publiqué la aclaración de la Sra. Beatriz Gutiérrez. Si eso le parece ofensivo o calumnioso, me disculpo. (no lo es)”.

Sr. Presidente: aquí acompaño el tweet en el que hice una pregunta abierta. No hice la afirmación que Usted dice. Pregunté y estoy en mi derecho. También publiqué la aclaración de la Sra. Beatriz Gutiérrez. Si eso le parece ofensivo o calumnioso, me disculpo. (no lo es) https://t.co/HcljSC83MT — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) March 31, 2020

Además dijo aceptar la tregua que propuso para atender la emergencia sanitaria a causa del coronavirus, incluso dijo ofrecer la expriencia adquirida en 2009 con la influenza A H1N1.

“Le tomo la palabra, hagamos una tregua. No polaricemos ni desde la Presidencia (conservadores, etc), ni desde la oposición. Concentrémonos en atender la emergencia. Pongo a su disposición la experiencia adquirida con H1N1. Enfoquémonos en servir a México en esta hora tan difícil”, agregó en otro mensaje.