Dará Sheinbaum conferencias de prensa virtuales por coronavirus

La jefa de gobierno Claudia Sheinbuam, decretó alerta sanitaria por tiempo indefinido en la CDMX a causa del Coronavirus.

Por lo anterior, anunció una serie de medidas sanitarias que incluyen el cierre de centros comerciales y tiendas departamentales, y la realización de sus conferencias de prensa de manera virtual.

“Para protegerlos a ustedes, pues a partir de mañana ya va a haber conferencia a distancia. Entonces, ya les va a explicar Iván (Escalante) cómo le vamos a hacer, vamos a montar aquí un espacio y ustedes van a poder hacer preguntas, no me voy a ir hasta que no acabe la última pregunta de ustedes, entonces ya para que puedan hacerlo y que también ustedes puedan tener la protección necesaria y quedarse en sus casas”, explicó.

De igual forma, indicó que a partir de mañana únicamente mantendrán actividades los establecimientos relacionados con servicios de salud, alimentación y otros indispensables como gasolineras y bancos, por lo que centros comerciales y tiendas departamentales tendrán que suspender sus operaciones.

“Estamos a tiempo de evitar un crecimiento todavía más exponencial, de que no continúe la curva de contagios natural de la transmisión de este virus, y es momento ya de cerrar distintos giros mercantiles y actividades, suspender estas actividades, para fomentar que las personas se queden en casa, tanto a los propios trabajadores de estos establecimientos como en general a toda la ciudadanía”, expresó.

También permanecerán cerrados los Bosques de Chapultepec y San Juan de Aragón, y sólo se podrán hacer reuniones de máximo, 25 personas.

Recordó que restringir la actividad pública también es una medida que han adoptado otros países para evitar la propagación del Covid-19.

De igual forma, precisó que a partir de este 1 de abril se depositará el adelanto del programa de Útiles y Uniformes escolares por un monto total de 833 pesos para niñas y niños que cursen primaria y secundaria en una institución pública, y 800 pesos a infantes de preescolar.

