Más mexicanos creen que el Gobierno ha actuado muy mal frente al coronavirus

El coronavirus ha ocasionado una pausa necesaria en la vida pública de México, ya que el canciller, Marcelo Ebrard, confirmó emergencia sanitaria. Debido a este estado, ahora las actividades no esenciales deberán tomar un mes de retiro.

Como resultado, las Heras Demotecnia realizó una encuesta en línea sobre cuestiones importantes que se han ido planteando a lo largo de estas semanas, en específico desde inicios de marzo cuando llegó el virus al país.

En esta encuesta trataron temas de prevención, cuidado, conocimiento y percepción en torno al coronavirus covid-19 en México. Fueron 7 mil 733 entrevistas efectivas a personas mayores de 18 años en el periodo del 23 al 30 de marzo de 2020.

La mitad de los encuestados dijo no haber asistido a un lugar público concurrido en los últimos días y el 45 % dijo haber ido pero por necesidad. Situación que afecta a miles de mexicanos que no cuentan con un trabajo estable o se dedican al trabajo ambulante.

Solamente el 4 % de los encuestados dijo haber salido de viaje por necesidad, mientras que el 1% lo hizo por necesidad; el resto no salió de viaje.

Encuesta coronavirus, pregunta 1 y 2 / Foto: Heras Demotecnia

Las siguientes hicieron preguntas alusivas a las actividades cotidianas y a las prevenciones y técnicas de higiene que los encuestados han aplicado a lo largo de estos días.

Por ejemplo, en la siguiente pregunta, más de la mitad de ellos, el 56 %, señalaron que su rutina ha cambiado en parte por el coronavirus. El 23 % mencionó que no hubo ningún cambio en sus rutinas y el 21 % que han cambiado por completo.

Para reforzar las medidas preventivas del coronavirus, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la higiene como proceso efectivo en la evasión de contagios. Misma que aplica en el lavado de manos y otras más.

Con respecto a esta pregunta, el 75 % contestó que sí las ha aplicado, mientras que el 21 % no. Solo el 3 % de los más de siete mil las ha aplicado poco y el 1 % nada.

Encuesta coronavirus, pregunta 3 y 4 / Foto: Heras Demotecnia

En las siguientes hacen referencia al grado de expansión y percepción del virus en el país. Gran parte de los encuestados afirmó no conocer a alguna persona que esté infectada de covid-19 (78 %). El 17 % señaló que conocen de una a tres personas que han sido contagiadas, el 2 % no sabe o no recuerda y el resto a más de cuatro personas.

En la siguiente pregunta, el 63 % de los encuestados percibe que la situación del coronavirus en el país es grave pero todavía no sale de control, el 23 % que es muy grave y está descontrolada, mientras que 7 % de ellos dijo que perciben un control sobre ella, por lo que es poco grave. El resto cree que no es nada grave.

Encuesta coronavirus, pregunta 5 y 6 / Foto: Heras Demotecnia

Finalmente, las Heras Demotecnia preguntó cómo sienten que ha sido el manejo del Gobierno mexicano frente al tema de coronavirus, que se traduce en las medidas, comunicados y estrategias que ha realizado para evitar contagios.

Al final de la encuesta, el 32 % de ellos opinó que ha sido muy mala, el 24 % regular, el 17 % buena, el 15 % mala y el resto no sabe.