"Ahora tampoco coincido", dice AMLO sobre previsión de decrecimiento de Hacienda

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no estar de acuerdo con la proyección de decrecimiento del 3.9% de la economía de México que fijó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el cierre de 2020 y 2021.

Hacienda prevé caída de hasta 3.9% del PIB en 2020 Debido al nivel de incertidumbre por la pandemia del coronavirus, la dependencia estima un rango de crecimiento entre -3.9% y 0.1%

"Ahora tampoco coincido, para empezar no existe normalidad económica por razones obvias, todo esta alterado, yo por ejemplo sostengo que el precio del petróleo va a aumentar si hacemos un pronóstico para lo que va a suceder en el 2021, porque así es, son pronósticos para el 2021 cuando estamos en el primer trimestre del 2020 no se me hace correcto", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Explicó que ahora las variables están alteradas por lo que solicitó esperar porque es incierto lo que vaya a suceder.

En tanto, acerca de las medidas que implementará su gobierno para reactivar la economía, dio a conocer algunas acciones como la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) lo más pronto posible, el no aumentar impuestos, mantener bajos los precios de los energéticos, que no haya derroche en el gobierno, que no haya corrupción, que exista un Estado de derecho y dar oportunidad a la inversión tanto nacional como extranjera.

'Estoy optimista'

El mandatario dijo estar optimista y aseguró tener tranquila la conciencia porque tiene plantes para reactivar la economía. "Vamos bien y eso es lo que quiero transmitir al pueblo; vamos a salir adelante […] esto (el coronavirus) nos vino como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación", acotó.

Asimismo, aseguró que hay quienes se someten a lo que quisieran los organismos financieros internacionales porque ellos siempre ganan. "Los grupos financieros siempre ganan en crisis", enfatizó.

En esta línea señaló que cuando se pasa por un momento emergente aumenta la corrupción y aunque dijo ser respetuoso del Banco de México, como mexicano solicitó que no se apueste a querer estabilizar el peso inyectando dólares.

"Somos respetuosos, pero ojalá y no se apueste a querer estabilizar el peso, a querer detener depreciación de peso inyectando dólares de nuestra reserva porque se los van a tragar y no va a tener resultado", puntualizó.