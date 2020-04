Aclara Sheinbaum que no monitorean celulares durante esta cuarentena

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, precisó que se malinterpretó la colaboración que mantienen con las compañías telefónicas para tener un estimado del flujo de personas que están en la calle durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Hace unos días, anunció que una serie de medidas para medir el flujo de personas durante esta cuarentena, una de ellas es hacerlo a través de las antenas de las compañías telefónicas, lo que generó dudas y suspicacias.

En conferencia de prensa, explicó que no están utilizando los datos personales de los usuarios que se están moviendo por la ciudad, sino que se busca, por medio de la conexión a las antenas, saber cual es el flujo general de capitalinos y en qué zonas se localizan.

“De ninguna manera, porque yo no estoy de acuerdo con ello, estamos con datos personales o viendo a dónde se mueven las personas ni mucho menos, no estamos en esa circunstancia, jamás la vamos a utilizar. Es sencillamente información de las antenas, de la saturación de las antenas telefónicas que es información muy general para saber el movimiento de las personas en la ciudad, comparado con una situación normal”, expuso.

Usuarios y redes sociales y algunas asociaciones civiles han mostrado su rechazo a esta medida al asegurar que es violatoria a los derechos humanos, a lo que la jefa de gobierno subrayó que no están usando datos personales, sino un número general de personas que se conectan a una antena u otra, “nada más, no tiene nada que ver con una intromisión personal, que no se malinterprete”.

Indicó que gracias a la conexión de usuarios a las antenas se ha detectado que en algunas estaciones del Metro, principalmente en las limítrofes como Pantitlán y Tlahuac, hay una gran cantidad de personas.

“La directora del Metro está trabajando para poder dosificar la entrada al Metro, de tal manera que no haya aglomeraciones porque esa es la parte más importante, conservar la sana distancia. Por ejemplo, Metro CU ha disminuido mucho porque no está operando Ciudad Universitaria, hay otras en donde ha disminuido, no como quisiéramos”, señaló Claudia Sheinbaum.

