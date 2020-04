Así fue el robo en centro joyero de la CDMX; tres de los implicados fueron liberados

Un video difundido por el periodista Carlos Jiménez, muestra a detalle cómo fue el robo cometido hace una semana en el Centro Joyero del Centro Histórico de la CDMX, donde participaron más de 15 personas, de las cuales 3 fueron liberadas un día después de su detención

Las cámaras de seguridad del lugar, captaron el momento en que varias personas ingresaron y a punta de martillazos y golpes, destruyeron las vitrinas de varios locales para posteriormente tomar todas las alhajas, saqueando varias islas en menos de 30 segundos.

LIBERAN a los QUE ROBARON ASÍ, un CENTRO JOYERO

Los tres ladrones detenidos el viernes por la @SSP_CDMX tras este atraco, ya están en la calle.

La @FiscaliaCDMX los liberó el fin de semana. Los detalles este jueves en https://t.co/ErSP3Kvj37 pic.twitter.com/al1EHZSzkJ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 2, 2020

Según información de C4 Noticias, tres de los presuntos responsables, que al parecer no tienen más de 18 años, fueron liberados ya que en su condición de menores, no podían ser juzgados como adultos y el delito que cometieron, no ameritó una sanción mayor.

La misma fuente asegura que fueron liberados sólo un día después de su captura y que el trío de jóvenes fue entregado a sus familiares, quienes se comprometieron a hacerse responsables por los comportamientos que habían tenido.

Así los objetos robados en #CentroJoyeroPalma5, a los detenidos también se les aseguró un arma y una réplica de arma de fuego. @SSP_CDMX pic.twitter.com/uUSy33c6fr — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 28, 2020

Hasta el cierre de la presente, se desconoce la situación jurídica de los otros detenidos.

