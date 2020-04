Mujer se indigna por recibir jabón porque es para el 'perro'; ahora es conocida como #LadyZote

Una mujer presuntamente hondureña se ha vuelto viral en las redes sociales debido a las declaraciones y a la reacción que tuvo al recibir una despensa gratuita propiciada supuestamente por el gobierno de su país.

“Jabón de perro nos mandaron. Este jabón es para bañar perros no para la gente”, mencionó en la grabación la hondureña.

La indignación se hizo aún mayor cuando la mujer se dio cuenta que lo que le enviaron sólo le iba a alcanzar para cuatro días y no para 15 como le habían dicho.

“Con esto no se come 15 días (…) con esto solo comes cuatro días”, además señaló que no había jabón, ni papel higiénico.

En las redes sociales la apodan #LadyZote

Los mexicanos han decidido bautizar con un nuevo apodo a la mujer, además han defendido el producto mexicano de color rosa.

Aquí les dejo más beneficios del jabón para perros 🐶👌

yo lo usooo, guaauu!! Guauuu!! 😂#ladyzote pic.twitter.com/yCqeJw1CUq — Julio Kaztillo (@Juliokaztillo) April 3, 2020

🙄… Alguien que le explique a la señora del video para que sirve el jabón zote… Y señora si usted no quiere la despensa, seguramente habrá quien si le necesite… pic.twitter.com/w70tbW1ZVi — MIRIAM AVILA (@Mairim16) April 3, 2020

