Charles Lieber, quien es un reconocido profesor de la Universidad de Harvard en el departamento de Química, fue detenido desde el pasado mes de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cual lo acusa de llevar a cabo declaraciones falsas y fraudulentas sobre su participación en negocios en un programa de investigación por parte del gobierno chino.

A pesar de que Lieber ha estado prácticamente vinculado durante gran parte de su carrera a Harvard (esto de 1991 a 2017) periodo que hizo que recibiera un alto cargo doctoral, en 2013 decidió unirse (al parecer en secreto) a científicos chinos para fundar un laboratorio en la Universidad de Tecnología de Wuhan, en China, pero de acuerdo con las acusaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lieber mintió sobre su participación en el programa conocido como ‘Thousand Talents Program’ y recibió millones de dólares por parte del gobierno chino mientras participaba con otros dos presuntos sospechosos en esta investigación.

Asimismo, el FBI se ha dado a la tarea de investigar a fondo a Yanquing Ye, una joven de 29 años de edad que es acusada de fraude. Ya que al solicitar su visa de entrada a Estados Unidos realizó declaraciones falsas y también se le acusa de conspirar como agente del gobierno chino, esto al notar que la joven era miembro del Partido Comunista Chino.

La joven mintió al afirmar que era estudiante de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa (NUDT), la cual es una academia militar dirigida por el Partido Comunista.

Por otra parte, Zaosong Zheng, de 30 años de edad fue acusado de intentar llevar consigo a China 21 formulas de investigación biológica, por lo cual fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Boston.

A pesar de todas estas acusaciones, el FBI investiga a fondo a Lieber. Pues de acuerdo con diversas teorías, podría estar relacionado con el coronavirus. Esto como un eventual ataque a la economía mundial, buscando afectar a Estados Unidos en la eterna guerra por el control de la supremacía a nivel mundial.

Actualmente no se ha podido confirmar si el coronavirus es de origen natural o humano. Sin embargo, existen rumores que apuntan a que el Covid-19 fue fabricado en un laboratorio, esto como parte de una conspiración del gobierno Chino para desestabilizar la economía de Estados Unidos y comenzar así con una Guerra.

De momento nada de esto ha sido comprobado de manera oficial, incluso hay algunos informes que conllevan a que todo esto son fake news, sin embargo, hasta que el FBI y el Gobierno de Estados Unidos no dictaminen una resolución sobre su investigación se conocerá si en verdad es que el doctor Lieber tuvo que ver en la propagación y creación del coronavirus.

