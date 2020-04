La CIA revela una lista de archivos secretos sobre ovnis

A través de sus redes sociales, la CIA dio a conocer 10 de sus investigaciones sobre ovnis, las cuales la propia agencia estadounidense desclasificó en 1978 y que datan de avistamientos ocurridos en las decada de 1940 a 1950, invitando así a sus seguidores más creyentes de la vida extraterrestre, así como a los escépticos, de echarle un vistazo a dichos documentos revelados.

CIA never shies away from a challenge, even when they seem…otherworldly. #StayHome and learn more about CIA's investigations into UFOs.https://t.co/OI2kH1UoLP pic.twitter.com/vSvgXVbG8a

— CIA (@CIA) April 1, 2020