Si tienes "anticuerpos", regresarás a trabajar pese a emergencia sanitaria

En Italia, hay sensación de que ya pasaron lo peor, luego de que funcionarios del país anunciaran que el pico de infectados ya no subió, tras las semanas que negocios cerraron y personas se mantuvieron en su hogar por la emergencia sanitaria por el Covid-19.

“Los investigadores no están seguros de que los anticuerpos indiquen inmunidad. Pero eso no ha impedido que existan teorías de que políticos mencionen esto para abrir economías y evitar inducir una depresión económica generalizada”, indica Jason Horowitz, del medio estadounidense The New York Times.

Además, señala que de desarrollar estos anticuerpos contra el virus en la sangre, un posible inmunidad, determinaría quién regresa laborar y quien deja la cuarentena.