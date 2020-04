Tras informe de AMLO, dólar se dispara por encima de los 25 pesos

El dólar sacude al peso este domingo, debido a que los mensajes del presidente Andrés Manuel López Obrador decepcionaron a los participantes del mercado.

En negociaciones internacionales, la divisa se llegó a intercambiar en 25.31 unidades, 1.2% o 29 centavos más que el cierre del viernes y se ubicó a sólo 15 centavos de igualar el máximo histórico de 25.46 pesos en operaciones reportadas por la agencia Bloomberg durante la mañana del 24 de marzo.

Te recomendamos: Consejos para evitar fraudes bancarios durante contingencia del Covid-19

Antes de la conferencia de López Obrador, el dólar venía subiendo 0.3% o siete centavos con respecto al viernes. "Pésimo anuncio. Qué lástima", publicó en su cuenta de twitter Marco Oviedo, economista en jefe para Barclays México, luego de los anuncios del mandatario.

Pésimo anuncio. Qué lástima. — Marco Oviedo (@marcooviedo) April 5, 2020

"No solo no se anunció ningún plan de reactivación económica. Se mostró también que no hay ningún plan de emergencia, ni la idea de una política fiscal para detener el golpe. Otra oportunidad que se desperdicia. Y así se van se van los años para lograr hacer de este un mejor país", twitteó Valeria Moy, directora de Observatorio Económico México.

No solo no se anunció ningún plan de reactivación económica. Se mostró también que no hay ningún plan de emergencia, ni la idea de una política fiscal para detener el golpe. Otra oportunidad que se desperdicia. Y así se van se van los años para lograr hacer de este un mejor país. — Valeria Moy (@ValeriaMoy) April 5, 2020