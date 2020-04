Denuncia síndica de Tijuana violencia de política de género

María del Carmen Espinoza, síndica Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, denunció que ha sido víctima de violencia política.

“He decidido decirles a ustedes que Meli Espinosa está siendo violentada en sus derechos de mujer y en sus derechos como servidora pública”, dijo en un video publicado en sus redes sociales durante este fin de semana.

“Ahorita acabamos de sancionar, de despedir a dos policías que cometieron una situación del dominio público y que todo el mundo supo (refiriéndose a la suspensión de dos policías que asesinaron a un presunto delincuente mientras lo aprehendían). En esta situación vulnerable que me encuentro, me han dejado sin seguridad, siendo que toda persona que está en el área de procuraduría. Siendo una persona que está procurando la justicia y llevando investigaciones tiene que tener gente que la cuide y que la respalde”, dijo en el video.

La funcionaria municipal acusó que se le ha negado el acceso al Palacio Municipal en dos ocasiones.

“Tengo que dar la cara y decirlo: me están violentando como mujer y como servidora pública. Me están queriendo limitar de hacer mi trabajo y no lo voy apermitir porque ustedes me eligieron para llevar a cabo una justicia y un compromiso con ustedes de hacer gobierno. Yo no estoy aquí para cumplir caprichos ni para estar quedando bien con nadie más que con ustedes, con el pueblo”, reiteró.

Espinoza dijo que al municipio no acude a trabajar sobre pedido, “venimos a trabajar porque queremos una verdadera transformación en Tijuana, en México, en el Estado. Queremos apoyar a nuestro Presidente, a nuestro gobernador, que salga adelante el Estado, la ciudad, el país”, sin embargo, omitió el nombre del alcalde Arturo González Cruz.

“Por eso alzo la voz. Porque no voy a permitir que me vuelvan a violentar. Así tenga que gritarlo a los cuatro vientos, no lo voy a permitir. Y quiero decirles a todos ustedes que sé a lo que me enfrento, pero también se que si me quedo callada seguirá el trato que me están dando… No vamos a permitir que vengan personas a violentarnos, menos personas que no son de este partido”, señaló en su video.

La servidora pública morenista añadió que “no vamos a permitir que quieran usar esta plataforma (Morena) para debilitarnos, para querer controlarnos. No señores, yo no lo voy a permitir, porque nunca he permitido que quieran burlarse de mi ni tampoco pisotearme… pero creo que a veces el poder ciega, el poder hace tambalear a la gente, la gente se marea en un ladrillo y no tienen conciencia y creen que son eternos y creen que van a estar siempre.

"Sé a lo que me enfrento, sé que si me quedo callada seguirá este trato que me están dando", dijo, y que si hay quienes no respetan ni quieren hacer gobierno como lo manda López Obrador, pagarán las consecuencias", dijo.

El video completo puede consultarse en su Facebook personal en la siguiente liga: