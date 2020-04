Advierte Sheinbaum sanciones a empresas que despidan a trabajadores

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, amenazó a las grandes empresas que realicen despidos en la CDMX durante esta cuarentena por coronavirus.

En conferencia de prensa virtual, explicó que se comunicará directamente con los dueños de estas empresas para decirles que dejen de hacer estas prácticas abusivas y apoyen a sus trabajadores.

De igual firma, indicó que, de ser necesario, enviaría una iniciativa al Congreso para que las grandes empresas que realicen despidos ya no puedan expandirse en la CDMX.

Detienen a 116 por saqueos; solo 32 siguen en prisión La policía capitalina desplegó un operativo en contra del robo a tiendas departamentales en el que participan seis mil 200 policías

“Va a ver consecuencias en la CDMX, si es una gran empresa, que tiene posibilidades de pagarle a sus trabajadores y los está despidiendo, podríamos considerar, por ejemplo, que ya no se van a poder colocar más de esos negocios en la Ciudad de México, porque podemos instaurar un esquema de que solo se instalan las empresas socialmente responsables y puedo enviar una iniciativa de ley al Congreso de la CDMX”, expuso.

Lo anterior, dijo, porque lo primero que tiene que hacer una gran empresa en estos momentos de crisis es solidarizarse y apoyar a sus trabajadores.

Esta mañana el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que en la capital del país se han perdido 55 mil 591 empleos desde el 13 de marzo al 6 de abril.

En este sentido, la jefa de gobierno, indicó que se brinda, además del seguro de desempleo, apoyos directo para los hijos de los trabajadores que hayan perdido su empleo.

“Me va a enviar la información el director del IMSS e las grandes empresas que tienen instalados negocios en la Ciudad de México y hacer que la CDMX se vuelva una ciudad solidaria, y aquel que no sea solidario, que no tenga responsabilidad social, pues ya no podrá tener otro negocio en la CDMX, son momentos de solidaridad de todos y de todas”, subrayó Sheinbaum.

