Dirigente argentino espera que coronavirus "haga una limpieza étnica"

Polémica en Argentina. Julio Carballo, ex concejal radical, expresó que espera que la pandemia del coronavirus "haga una limpieza étnica y que mate a 5 o 6 millones de negros", así lo dijo en un audio filtrado mediante redes sociales, y el cual generó indignación en su país y a nivel internacional.

"Lo único que espero es que esta pandemia haga una limpieza étnica que todos nos merecemos. Yo por mí, que se quede en La Matanza y le haga honor al nombre con 5 o 6 millones de negros menos, de peronistas menos, de planes menos. Capaz que este país arranca", lo menciona en parte del audio.

Asimismo, no se guardó las críticas contra el presidente de Argentina, Alberto Fernández: "No es como dijo el huevón de Fernández que le vamos ganando al virus. Nosotros no hemos llegado al volumen que tiene o que tuvo Italia y tiene ahora mismo Estados Unidos. Tengo amigos y están todos cagados allá".

Ante la polémica que generó el audio, el Comité de Circuito Unión Radical de Capilla del Monte emitió un comunicado en donde externó su repudio ante lo dicho por Carballo, asegurando que las palabras expuestas están muy lejos de sus valores.

El Tribunal de Conducta del partido tomará el caso, pues Carballo es afiliado y podría ser expulsado, aunque una vez concluida la cuarentena, se reunirán para hablar sobre la situación.