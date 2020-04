La polémica portada que causó debate en redes sociales

La mañana de este miércoles, el diario español El Mundo, generó polémica tras mostrar una portada cuya foto principal eran unos ataúdes de víctimas mortales del coronavirus en ese país; el nombre de la nota era La gran morgue de hielo e inmediatamente causó un intenso debate en redes sociales.

Actualmente, las autoridades de Madrid, han acondicionado El Palacio de Hielo, como una sede alterna para llevar los cadáveres de los fallecidos por COVID-19, puesto que por tantos cuerpos, es imposible ocupar sólo un lugar. La pista de hielo cuenta con un total de mil 800 metros cuadrados para apilar los cuerpos.

El Palacio de Hielo, no es la primera Morgue improvisada que se instala en España, pues el pasado 2 de abril, una funeraria particular tuvo que adaptar su estacionamiento para dar abasto con el exceso de cuerpos que estaba recibiendo de los fallecidos por el coronavirus.

La portada fue compartida por la cuenta de Twitter de El Mundo e inmediatamente generó olas de comentarios a favor y contra; los disidentes comentaban que era una falta de sensibilidad el haber exhibido de esa manera los cuerpos, puesto que podía ofender a los familiares.

Los familiares de esa gente que mostrais no pueden despedirse de sus fallecidos, ni hacerles velatorio ni funeral y ahora se encuentran con esta foto innecesaria. Al resto no nos aporta nada, a ellos más dolor.

Por otra parte los partidarios de la fotografía, afirmaron que mostrar ese tipo de contenido, lograba hacer visible el problema y dimensionar la gravedad de la situación, misma que incluso no se ha tomado en serio por los habitantes de diversos países, que insisten en seguir saliendo de casa pese a la cuarentena decretada.

A los q criticáis está dura portada y lo acusais d q no es información.Os recomiendo q veáis el New York Times. Su imagen es mucho más dura xa informar d la triste realidad. No es agradable. Pero es importante ver la magnitud dl problema real aunq sea durohttps://t.co/ih0yT5k8En

— CsarFR (@CsarFR) April 8, 2020