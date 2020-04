Coparmex acusa a Sheinbaum de autoritaria; ella responde que no quiere pelea, sino solidaridad

El presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, consideró que la amenaza de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en contra de los empresarios de la CDMX que despidan a sus empleados durante esta emergencia sanitaria es autoritaria e ilegal.

A través de su cuenta de Twitter, expuso que tal parece que la mandataria capitalina quiere “erigirse en la inquisición sobre la solvencia de cada unidad económica”.

Al respecto, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que no se va a pelear con el presiente de la Coparmex, ni con os empresarios, y al contrario, les pidió su apoyo para enfrentar esta emergencia.

Anuncian horarios especiales en Metro, Tren Ligero y Suburbano para este jueves y viernes El Metrobús brindará servicio de manera normal, es decir, de 04:30 a 00:30 horas

Asimismo, señaló que en las dos primeras semanas de marzo, antes de que se decretara la contingencia sanitaria, se despidieron a 56 mil empleados en la CDMX, y que tan sólo 10 empresas cortaron a 12 mil de estos trabajadores, por lo que pidió solidaridad.

“No me quiero pelear con la Coparmex, ni con ningún empresario. Lo que me parece muy injusto es que grandes empresas, que tienen muchos recursos económicos hayan despedido a trabajadores la primera semana de marzo, más bien el presidente de la Coparmex y todas las cámaras deberían estar generando las condiciones para que esto no ocurriera. La CDMX es una ciudad solidaria que también requiere de empresarios solidarios”, expuso.

La jefa de gobierno, indicó que que la secretaria del trabajo, Soledad Aragón, se comunicará con estas empresas para tratar de revertir esta situación, y de no recibir una respuesta satisfactoria, las exhibieran y posiblemente sancionarán.

La amenaza de @Claudiashein para obstaculizar la operación de empresas en la CDMX, por el hecho de que ajusten su plantilla laboral debido a la crisis del #COVID19 es autoritaria y desde luego ilegal. ¿Querrá erigirse en la inquisición sobre la solvencia de cada unidad económica? pic.twitter.com/bwqcUsk2iW — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) April 9, 2020

Empleos no se sostienen por decretos

De igual forma, la Coparmex en la CDMX consideró que los empleos no se sostienen ni se crean a través de decretos, sino que se requiere de la iniciativa empresarial de personas y grupos, así como de certeza jurídica y un marco promotor adecuado.

“Tan sólo en la capital de país los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), suman 118 mil 417 patrones que, en conjunto, generan más de 3 millones 400 mil fuentes de trabajo. Tomando como base esos datos, las medidas de apoyo para fortalecer el ingreso familiar van en el sentido correcto, pero siguen sin ser suficientes y deben ampliarse”, señaló el organismo empresarial.

Ante este panorama, la inminente detención de la producción y la pérdida de empleos, la Coparmex de la CDMX consideró necesario:

Generar los esquemas temporales de apoyo a la liquidez de las empresas para que puedan mantenerse, así como definir los mecanismos para que, en su momento, pueda reactivarse la economía con medidas sanitarias estrictas. “Mientras más tiempo se retarden las medidas, dicha reactivación tendrá mayores costos para toda la sociedad”

Generar un ambiente de confianza, de solidaridad entre gobierno y empresas que permita un verdadero aliento a la inversión

Una enorme responsabilidad social y generosidad de los empresarios para con sus trabajadores

Lo más visto en Publimetro TV: