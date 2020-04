¿Qué ofrece Joe Biden al voto latino para las presidenciales 2020?

El banderín demócrata ya lo tiene, virtualmente, en la mano Joe Biden. Quedó solo en la carrera demócrata luego de la renuncia de Bernie Sanders, el otro precandidato.

La campaña por la Casa Blanca comienza en un período inédito, no solo para los Estados Unidos, sino para el mundo. Donald Trump aspira repetir, por cuatro años más, una pretensión que el exvicepresidente de Obama pretende frenar.

If we come together, we will defeat Donald Trump. And when we do that, we will not only do the hard work of rebuilding this nation — we will transform it.

— Joe Biden (@JoeBiden) April 9, 2020