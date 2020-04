Funcionaria de Zapopan arremete contra vacacionistas que ignoraron cuarentena

Una funcionaria del gobierno de Zapopan, Lorena Gómez Haro, arremetió contra los vacacionistas que ignoraron la cuarentena y decidieron salir de viaje durante la temporada de Semana Santa "Desperté y revisé mis redes sociales ¡Todos están en la playa! ¿En qué piensan?" mencionó la mujer en redes sociales

La mujer, quien se desempeña como directora de Relaciones Públicas, Protocolo y Eventos para el presidente municipal, Pablo Lemus, mostró en un video su descontento contra las personas que no hicieron caso a las medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus “Todos están en la playa, todos están en la pinche montaña. Neta estamos destinados a extinguirnos por gente como ustedes, destinados a este tema de selección natural por gente pendeja como ustedes” dijo.

Dentro del clip, la funcionaria también afirmó que el no haber acatado las medidas cautelares, era un mal ejemplo para los menores, puesto a que ellos se estaban acostumbrando a no seguir las reglas y en un futuro, esos niños se iban a convertir en mirreyes y ladys, que pensarían que todo lo que hacen es correcto.

“El día de mañana que los vea quejándose que no tienen un respirador, no me volteen a ver a mí ni al empleado que sacrificó sus vacaciones, admitan que la cagaron” agregó la molesta mujer, quien también afirmó que el equipo médico para afrontar el COVID-19, no será suficiente en un futuro.

Finalmente la mujer cerró con una reflexión, donde mencionó que pensaran en todos los muertos a nivel mundial, para ver si eso hacía entrar en razón a la gente que no quiere respetar la cuarentena.

Hasta el cierre de la presente, se desconoce la posición de las autoridades locales ante el hecho, pero la funcionaria en su mayoría, recibió comentarios positivos y de apoyo de los internautas

Muchos usuarios apoyaron las palabras de la funcionaria pública / Facebook

