Estiman que hay 6 mil personas infectadas en la CDMX con coronavirus

En la CDMX hay seis mil personas infectadas de coronavirus, según las estimaciones del Sistema Epidemiológico Centinela.

La secretaria de Salud, Oliva López, explicó que este sistema consiste en realizar muestras a los pacientes para detectar, en base a la estadística, un estimado de casos positivos.

La CDMX cuenta con 39 unidades Centinela de influenza donde se toman muestras y las que no resultan positivas a influenza o a otro tipo de virus, entonces se corren para Covid-19. Además, hay16 Centros de Monitoreo Covid, en donde también se están tomando muestras para alimentar al Sistema de Vigilancia Epidemiológica Centinela.

Piden usar cubreboca en el transporte público para evitar contagios El Estado de México anunció que sería obligatorio el uso de cubreboca en la calle, pero la CDMX sólo lo aplicará en el transporte público

“Significa, efectivamente, que tendríamos más infectados. O sea, hay 855 confirmados y con las estimaciones alrededor de seis mil infectados, hay que decir que de esos seis mil infectados, el 80% va a cursar o asintomático o con cuadros leves. Esto es muy importante porque, qué es lo que se visibiliza, aquellos que van al hospital y aquellos que requieren una atención especializada”, expuso.

Subrayó que que es posible que la mayoría de estos seis mil casos tengan cuadros leves y asintomáticos, por lo que pidió a la población no salir de sus hogares para evitar la propagación de este virus.

25 de mayo, momento más crítico en terapia intensiva

En ente sentido, la jefa de gobierno apuntó que la próxima semana dará a a conocer el número de personas que se encuentran hospitalizadas por este virus en la CDMX.

Oliva López subrayó que esperan que el tope de personas que requieran hospitalización por coronavirus no rebase los mil casos, y apuntó que para mayo se espera el mayor número de hospitalizaciones.

“Mil (pacientes) sería para el momento más crítico que lo estamos estimando para alrededor del 25 de mayo en terapia intensiva y más alto en hospitalización alrededor del 10 de mayo. Si, por eso estamos insistiendo a la población de que se quede en casa, no contagiar, no contagiarse. Quedarse en casa salva vidas porque esto nos va a permitir tener número de casos graves manejable y la capacidad de todo el sector salud porque no es solo la Secretaría de Salud de la ciudad sino es todo el sector salud en la ciudad, tener capacidad de atención a los hospitalizados y a los hospitalizados graves”, comentó Oliva López.

