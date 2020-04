Piden usar cubreboca en el transporte público para evitar contagios

Autoridades capitalinas sugirieron el uso de cubrebocas en el transporte público.

La secretaria de Salud, Oliva López, explicó que ayer el gobierno del Estado de México anunció que será obligatoria el uso de cubreboca en las calles, por lo que la CDMX busca ir igualando estas medidas de prevención para que se apliquen en toda la Zona Metropolitana.

“La recomendación en la ciudad será uso de cubreboca de tela, no quirúrgico, no médico, sino de tela en transporte público porque en reconocimiento a todas aquellas personas que no pueden permanecer el tiempo que se está sugiriendo en casa, que requieren movilizarse, entonces la recomendación es que en transporte público uso de cubrebocas”, apuntó.

Explicó que desde este jueves se comenzará con una campaña de concientización para el uso y manejo adecuado del cubreboca de tela.

“Si son de tela que se laven frecuentemente, que no se toque la parte de la tela, sino solo los resortes, que al momento de que se use un cierto tiempo, por ejemplo, en el transporte público, se coloque al salir de la casa y se use en el transporte público y luego se deseche o se ponga en una bolsa y se lave, dependiendo el tipo de cubrebocas”, subrayó.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que no habrá sanciones para las personas que no acaten esta medida, y precisó que se trabajará en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) para garantizar el abasto de estos materiales.

