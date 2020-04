Rocío Nahle abandona reunión con la OPEP y recibe duras críticas

Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía (Sener), levantó una ola de críticas tras abandonar la reunión virtual con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en donde no aceptó la reducción solicitada de 400 mil barriles diario y, únicamente dijo que serían 100 mil.

Ante dicha decisión, la reunión concluyó sin ningún acuerdo, pues éste dependerá de México. "De otra manera, el acuerdo no entrará en vigor", señaló Zamina Alíeva, portavoz del Ministro de Energía de Azerbaiyán.

Te puede interesar: Trump ofrece a México recorte adicional en petróleo; hay acuerdo con la OPEP

Rocío Nahle no sólo se negó a la propuesta solicitada por la OPEP, sino que también amagó con salir del pacto, razón por la que las críticas no se hicieron esperar en contra de la titular mexicana.

Nayla Razzouk, editora de Bloomberg New publicó mediante su cuenta de Twitter el comportamiento de Nahle. "Esta es la mujer, la ministra de energía de México, Rocío Nahle, que ha ocupado a docenas de colegas varones, ministros de petróleo de la OPEP por más de cinco horas de duras negociaciones sobre los recortes de petróleo. Y luego dejó la reunión sin darse por vencida", escribió.

This is the woman, #Mexico Energy Minister Rocio Nahle, who has held dozens of male colleagues, oil ministers from #OPEC + for like 5 hours of tough negotiations over #oil cuts. And then she left the meeting without giving up. #OOTT @rocionahle pic.twitter.com/iroQdpJrDP

— Nayla Razzouk (@nayrazz) April 9, 2020