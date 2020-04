Vecinos denuncian falta de agua desde hace más de dos meses en la CDMX

Desde hace más de dos meses alrededor de 800 habitantes del Condominio Hir Residencial San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón, padecen la falta de agua en plena cuarentena por la emergencia sanitaria del coronavirus, sin que hasta el momento alguna autoridad les ofrezca una respuesta clara respecto a qué se debe el desabasto.

Habitantes de CDMX denuncian cobros excesivos en recibos de agua en plena cuarentena Vecinos de distintas partes de la capital acusan un alza en los recibos de agua; piden al gobierno prórroga para pagos

Samari Franco, administradora del conjunto habitacional, en entrevista con Publimetro, explicó que las viviendas fueron entregadas hace poco más de un año y medio sin que los vecinos registraran falta de agua, pero fue en los últimos días de enero pasado cuando la falta de agua se convirtió en una constante para los vecinos, por lo cual acudieron a la alcaldía a solicitar ayuda.

“A finales de enero empieza a haber baja presión en el suministro, acudimos a la alcaldía y nos dijeron que hay una obra cercana a las viviendas que realizaban en conjunto con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, pero que no nos preocupáramos porque no nos afectaría; sin embargo, días después no cayó una sola gota de agua”, explicó.

De acuerdo con su experiencia profesional, consideró que la causa podría ser que la constructora haya dejado trámites pendientes con alguna instancia de gobierno, por lo que se hubiera puesto alguna sanción a los habitantes respecto a los servicios.

Ante esta situación acudieron con la inmobiliaria, la cual les mostró que todo se hizo conforme a la ley y lo establecido en los reglamentos de construcción, por lo cual esta parte quedó descartada para considerarla como la causa del desabasto de agua.

“Acudimos nuevamente a la alcaldía, nos dijeron que levantáramos un reporte pos el Sistema Unificado de Atención Ciudadana, eso fue el 25 de febrero pero no pasó nada, levantamos otro el 18 de marzo y lo único que nos dijeron es que el folio estaba turnado, aunque con esto de la cuarentena la atención a los folios se reactivará hasta el próximo 20 de abril”, agregó.

Los folios que tiene la administración del edificio que respaldan sus solicitudes son el SUAC-250220302912 y el SUAC- 180320333752.

Esta situación orilló a los vecinos y administración a realizar cortes internos de agua para permitir que la cisterna pudiera aumentar su capacidad y hacer tandeos, aún así hubo días en que por la red no recibieron agua y fue imposible acumular agua suficiente para cubrir las necesidades de los habitantes.

“Da lo mismo que hagamos este esfuerzo de manera interna para tener agua si no hay ningún resultado, por medio de la presión ejercida en redes sociales se logró que la alcaldía nos pudiera abastecer con una pipa diaria, esto fue apenas la semana pasada, aunque es algo que ayuda, lo que se solicita es una revisión técnica para saber de fondo cuál es el problema y poder solucionarlo.

“Hay muchas familias con hijos pequeños a los que no pueden bañar, las medidas de higiene que recomendó el gobierno no se pueden cumplir, es complicado cocinar y hasta usar el baño, entendemos la parte de la emergencia sanitaria y la atención a los grupos vulnerables, pero esta situación lleva desde finales de enero”.

Finalmente, Samari Franco insistió en que es necesaria la revisión que solicitan, pues conjuntos habitacionales aledaños sí tienen agua pese a la obra que realizan el Sacmex y la alcaldía, “no se pide nada extraordinario, sino lo que corresponde al pago por el servicio de agua que hacen los vecinos puntualmente”.

Este 11 de abril el gobierno de la Ciudad de México aseguró que el abasto de agua potable en la capital estaría garantizado, ya que para ello se implementó un programa en conjunto con el Sistema de Aguas del Estado de México, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con la Guardia Nacional.

“También se han garantizado los recursos financieros para que el agua llegue a todos. Además, con apoyo de la Guardia Nacional se mantiene vigilancia especial para evitar el vandalismo en los pozos de agua”, aseguró el gobierno capitalino en redes sociales.

El pasado 8 de abril Publimetro publicó información sobre denuncias vecinales sobre cobros excesivos en sus recibos de agua, algunos de los cuales se incrementaron hasta 300 por ciento, bajo ninguna justificación por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.