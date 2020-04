¿Cuál es el medicamento que ha logrado mejoría en pacientes graves con coronavirus?

Un medicamento ha probado su eficacia en pacientes graves con coronavirus. Se trata de un compuesto en fase experimental desarrollado por un laboratorio norteamericano.

El medicamento es el Remdesivir. Estudios de prueba han determinado que "el 68% de los pacientes tratados con remdesivir mejoran", informó la revista Redacción Médica.

La compañía, Gilead Sciences, informó que el estudio se aplicó a 53 pacientes, en distintos países del mundo. Los resultados no dejaron nuevas señales de bioseguridad.

Data on 53 patients treated with investigational antiviral for COVID-19 published in @NEJM: https://t.co/VNDbgnJ8xF. pic.twitter.com/n7dcR3VTl0 — Gilead Sciences (@GileadSciences) April 10, 2020

MEDICINA CONTRA EL CORONAVIRUS EN PRUEBA INTERNACIONAL

El remdesivir fue probado "en una cohorte internacional de pacientes", agregó Redacción Médica. El testeo se realizó en los Estados Unidos, Europa, Canadá y Japón, y como se trató de un estudio de uso compasivo, se están adelantando estudios en fase 3.

Los pacientes en los que se aplicó el tratamiento requerían ventilación mecánica, y "en un 68% de los casos se mejoró la necesidad de oxigenoterapia", agrega el reporte.

No obstante los resultados "actualmente no hay un tratamiento probado contra el Covid-19", informó Johnatan Grein, director de epidemiología del Centro Médico Cedar-Sinai, de California, y publicó Business Insider. Los datos son alentadores, pero no definitivos.

TRATAMIENTO DE BAJO COSTO CONTRA EL CORONAVIRUS

Si se determina que el remdesivir es efectivo contra el coronavirus, su costo rondaría los ocho euros por tratamiento. El dato, publicado por el semanario económico español Cinco Días, arroja más esperanzas sobre cómo detener la pandemia mundial.

No obstante, no sería el medicamento más barato pues otras opciones que se manejan apenas superan un euro por tratamiento. Agrega el informe que "la seguridad en humanos ha sido probada pues el medicamento fue testeado contra el ébola, resultando ineficaz".

La pandemia del coronavirus se acerca a los dos millones de contagiados en todo el mundo, estando la mayor parte en los Estados Unidos. La Universidad John Hopkins, en su conteo contabilizaba, este sábado, 1.773.358 casos.

De ese total, 527.111 están en los Estados Unidos, donde se han producido 20.506 decesos. La ciudad de Nueva York es el epicentro de la pandemia, con 6.367 muertes.

