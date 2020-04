OPEP acuerda reducir producción de crudo 9.7 millones de barriles diarios

Los países de la alianza OPEP acordaron un recorte de la producción de petróleo de 9.7 millones de barriles diarios (mbd) para estabilizar el mercado.

"Al final de la reunión ministerial telemática de los miembros de OPEP y de los que no forman parte de OPEP fue firmado un acuerdo para recortar la producción de petróleo en 9.7 millones de barriles diarios durante dos meses, a partir del 1 de mayo", indicó en un comunicado del Ministerio de Energía kazajo.

El Ministerio de Petróleo iraní precisó en su cuenta de la red social Twitter que los miembros de la OPEP aceptaron la propuesta de México de reducir su producción en 100 mil barriles diarios, durante mayo y junio.

México agradece todo el apoyo de los países de la ⁦@OPECSecretariat⁩ en la reunión extraordinaria realizada el día hoy. El acuerdo unánime de los 23 países participantes dará de inicio una reducción en la plataforma petrolera de 9.7 millones de barriles a partir de Mayo. pic.twitter.com/izkMLoYpni — Rocío Nahle (@rocionahle) April 12, 2020

La secretaria mexicana de Energía, Rocío Nahle, dijo en la misma red social que el acuerdo alcanzado por los 23 países participantes en la reunión telemática, la segunda después de la del jueves pasado, fue "unánime" y "dará inicio a una reducción en la plataforma petrolera de 9.7 mbd a partir de mayo".

El Ministerio azerbaiyano de Energía señaló, a su vez, en un comunicado que, en esta décima reunión de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y los no miembros de la OPEP "se decidió que Estados Unidos reducirá su producción en otros 300 mil barriles diarios para compensar" lo que México deja de recortar.

El presidente de EU, Donald Trump, agradeció a Rusia y Arabia Saudi por haber apoyado el acuerdo que resultó beneficioso para su país.

The big Oil Deal with OPEC Plus is done. This will save hundreds of thousands of energy jobs in the United States. I would like to thank and congratulate President Putin of Russia and King Salman of Saudi Arabia. I just spoke to them from the Oval Office. Great deal for all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2020

México debía inicialmente reducir en 400 mil barriles diarios su producción, pero se negó acometer un recorte de este alcance.

Las reacciones

