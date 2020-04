Corredores ignoran la cuarentena y salen a las calles de Santa Fe

Ante la epidemia de Covid-19, las autoridades han establecido protocolos para impedir la propagación del virus y evitar que aumente el número de contagios, por ello han pedido que las personas permanezcan en casa, pero en estos días vecinos de Santa Fe han ignorado estas recomendaciones.

(No se vale decir que la Alcaldía no te advirtió o es responsable de que te contagiaras)

POR FAVOR!!! ENTIENDE ES POR TI!!!!

⚠️Se les ruega a todos los vecinos que no tienen la necesidad de salir por una emergencia o urgencia laboral, QUE SE QUEDEN EN CASA.⚠️ 2/3 pic.twitter.com/5NLFzdqKhH

— Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) April 10, 2020