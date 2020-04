FOTOS: Así será el control del PlayStation 5

Cada vez son más los detalles que se han venido revelando sobre el PlayStation 5. En esta esta ocasión, la empresa creadora, Sony Interactive Entertainment, mostró el nuevo diseño para su próxima consola de videojuegos.

En una nota de su blog, la empresa tecnológica informó el nombre del control que será DualSense y las nuevas características de la versión 4, como lo es la retroalimentación háptica, además algunas campanas y silbatos adicionales.

En las imágenes reveladas por Sony, se puede apreciar que el DualSense se trata de una deviación de las versiones anteriores de DualShock.

Compatibilidad con el PS4

Hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre si este control traerá nuevas funciones importantes, pero se cree que no tenga mayores cambios debido a que el PS5 es una versión retro compatible con el PS4, por lo que Sony podría no agregarle mayores cambios en el diseño DualShock.



El motivo que puede sostener la compañía de no hacer cambios importantes al nuevo control es porque con el de la PS4 se presentaron muy pocas quejas, y aunque posee una competencia directa con el One Pro Controller, debido a su bajo precio, este control ha sido bastante aceptado en el mercado.

Se espera que la consola comienza a llegar a los mercados del mundo a finales de este 2020, por lo que más detalles sobre el PS5 podrán ir apareciendo en los próximos meses.