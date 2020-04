Coronavirus.- Portugal confirma 32 nuevas víctimas y eleva a 567 los fallecidos por coronavirus

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Las autoridades de Portugal han elevado a 567 la cifra provisional de personas fallecidas por la pandemia de coronavirus, después de contabilizar desde el lunes 32 nuevas víctimas.

La Dirección General de Salud (DGS) estima que un tercio de estas muertes se han producido en residencias de ancianos. La responsable de este órgano, Graça Freitas, ha explicado que, en estos casos, al hecho de que se trata de personas "muy vulnerables" se suma que están concentradas "en un determinado espacio".

En total, Portugal ha registrado desde el inicio del brote al menos 17.448 casos de coronavirus, entre ellos 514 en las últimas 24 horas. El 7 por ciento de los contagiados han requerido de atención hospitalaria, mientras que el 1,2 por ciento ha terminado derivado a unidades de cuidados intensivos, según datos oficiales.

El primer ministro luso, António Costa, ha admitido en una entrevista radiofónica que el país sigue sin encontrarse en "una fase de descenso de la pandemia", aunque sí considera que se puede al menos estudiar "el momento y la estrategia" a seguir para contener los daños, informa el diario 'Publico'.

"No podemos levantar las medidas hasta que no esté controlado el riesgo de contagio", ha advertido Costa, quien no ha descartado que en mayo se puedan reanudar las clases. Sí ha matizado, no obstante, que será un retorno "progresivo".