Cuarentena: si eres víctima de violencia de género, estas son las formas de pedir ayuda

La pandemia del coronavirus ha traído graves consecuencias en el mundo. Para las mujeres víctimas de violencia machista el incremento de los maltratos se ha convertido en una dura realidad difícil de enfrentar en medio de la medida de cuarentena.

El confinamiento un lamentable incremento de los maltratos y la violencia intrafamiliar a escala internacional.

El mes pasado, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, instó a los gobiernos a tomar medidas para mejorar su capacidad de respuesta frente a los casos de violencia.

"Hagan de la prevención de la violencia contra las mujeres una parte clave de su respuesta nacional al Covid-19", pidió Guterres.

"Para muchas mujeres y niñas, la amenaza persiste donde deberían estar más seguras: en sus propias casas", dijo el representante.

Peace is not just the absence of war. Many women under lockdown for #COVID19 face violence where they should be safest: in their own homes.

Today I appeal for peace in homes around the world.

I urge all governments to put women’s safety first as they respond to the pandemic. pic.twitter.com/PjDUTrMb9v

— António Guterres (@antonioguterres) April 6, 2020