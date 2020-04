Cultura.- All Of Us Are Dead, la nueva serie coreana de zombies en Netflix

MADRID, 14 (CulturaOcio)

Netflix lanzó en 2019 Kingdom, serie coreana de zombies que el pasado marzo estrenó su segunda temporada. Parece que este género ha convencido a los responsables del servicio de streaming, que ya ha puesto en marcha una nueva ficción titulada All Of Us Are Dead.

La nueva producción coreana estará basada en la historieta digital Now At Our School. All Of Us Are Dead se centra en un grupo de estudiantes de secundaria que se enfrentan a una crisis cuando quedan atrapados en su colegio mientras que un virus zombie se propaga. La serie original de Netflix contará con guion de Chun Sung-il, y será dirigida por Lee JQ y Kim Nam-su.

"All Of Us Are Dead llega para escribir un nuevo y emocionante capítulo en el género de zombies coreano, ya que el director Lee JQ aporta una nueva energía a través de la narrativa sólida y la cinematografía llamativa por la que es conocido", apuntó Netflix en un comunicado.

El apabullante éxito de Parásitos, que se hizo con la Palma de Oro en Cannes y con el Oscar tanto a mejor película como a mejor cinta extranjera, ha hecho posible que el país asiático dé a conocer a nivel mundial su industria audiovisual.

Las producciones sobre zombies parecen estar de moda en Corea del Sur, que ha dado títulos como la mencionada Kingdom o películas como Train to Busan o Seoul Station. En septiembre del año pasado, Netflix ordenó varios nuevos proyectos coreanos, incluidos The School Nurse Files, My Holo Love y Extracurricular. En abril llegarán más títulos coreanos a Netflix, entre los que destacan Rugal y El rey: eterno monarca.