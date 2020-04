España.- Sánchez arranca el sondeo para el Pacto el jueves con Casado, al que advierte que no romperá con Iglesias

Le pide acudir con espíritu constructivo y sin excusas y adelanta que los acuerdos supondrán aprobar los Presupuestos para ponerlos en marcha

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) –

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevé arrancar el jueves, con una entrevista con el presidente del PP, Pablo Casado, la ronda de contactos para forjar un pacto de Estado para la reconstrucción tras la pandemia, dejando claro que no prevé romper con Pablo Iglesias. Así lo ha asegurado hoy la ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aunque ha admitido que aún deben ponerse en contacto los gabinetes para fijar la cita.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha asegurado que el presidente mantendrá a lo largo de la semana entrevistas "bilaterales" con todos los líderes de las fuerzas políticas, también quiere hacerlo con los independentistas, con la intención de avanzar en el gran pacto por la reconstrucción del país que permita sentar las bases para el día después de finalizar la pandemia.

Y en este contexto, ha anunciado que empezará estas entrevistas con el presidente del principal partido de la oposición, Pablo Casado, el próximo jueves y proseguirán el viernes con el resto de partidos del arco parlamentario, de mayor a menor representación.

No obstante, Montero no ha precisado el resto del calendario, ni tan siquiera la hora del encuentro de Casado con Sánchez, que se deberá de fijar, según ha dicho, por parte de los gabinetes de ambos y éstos aún no se han puesto en contacto. De hecho, desde el PP han asegurado que se habían enterado de la fecha del encuentro por la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Eso sí, la Portavoz del Ejecutivo ha dejado claro que el Gobierno no romperá con su socio Unidas Podemos, para poder llevar a cabo esos pactos con el PP como ha pedido hoy la fundación FAES, que preside José María Aznar.

"El Gobierno es fuerte y cohesionado y se considera con la capacidad de poder impulsar esta convocatoria. No se trata de utilizar esa ventaja para deseos que no se van a producir", ha exclamado Montero en referencia a la recomendación de FAES

PIDE A CASADO ACUDIR SIN CONDICIONES

De hecho, ha considerado este planteamiento del expresidente del Gobierno como una "excusa" y ha advertido al principal líder de la oposición que debe acudir al encuentro en Moncloa sin poner ninguna condición y con "espíritu constructivo y de arrimar el hombro" para propiciar, ha dicho, el ambiente básico que permita caminar con el resto de los interlocutores que acudan a las citas con el presidente. "No se trata del cortoplacismo, sino de tener altura de miras", ha remachado.

"No creo que ninguna persona entendiera que los principales partidos no se sumaran a un intento de llegar a un acuerdo básico de reconstrucción económica y social", ha vuelto a recalcar Montero tras recordar que el país está ante a peor crisis que ha atravesado España en el último siglo.

El Gobierno llamará también al resto de fuerzas políticas incluyendo a los partidos independentistas a los que también pide "espíritu constructivo" porque, según ha afirmado Montero, hay una pulsión en la ciudadanía, residan donde residan, de que es el momento de la unidad.

PROMETE A LOS INDEPENDENTISTAS QUE NO TIENE ÁNIMO RECENTRALIZADOR

En un intento de tratar de convencerles, les ha prometido que no deben tener ningún temor porque el Gobierno no tienen ningún ánimo recentralizador. Y ha puesto como ejemplo que, en esta crisis, el Ministerio de Sanidad ha basado su labor en el trabajo de las CCAA en materia sanitaria y en la implantación de esta asistencia en cada territorio.

A estos Pacto también está convocado, según ha dicho, el sector empresarial y los sindicatos para albergar la "alianza colectiva" que el Gobierno tienen en mente. Quieren que los empresarios participen del diseño y del trabajo que se debe hacer y trasladar al Gobierno sus fortalezas y debilidades.

Pero también les pide que acudan sin poner excusas ni condiciones al diálogo, sino para aportar y para ello ha pedido que se aparquen las diferencias políticas o la posición que cada uno tenga en la sociedad.

TAMBIÉN PIDE A LOS EMPRESARIOS QUE NO PONGAN CONDICIONES

María Jesús Montero ha admitido que habrá un "segundo momento" en los pactos que será el de la realización de los Presupuestos Generales del Estado, que se tendrán que aprobar para dar cauce al proyecto de reconstrucción económica y social que se pacte. Para ello, ha insistido, se necesitan cuentas públicas.

No obstante, la elaboración de los Presupuestos, Montero lo sitúa en un segundo momento porque para entonces las cifras de la destrucción del PIB serán mas claras y fiables. Hoy ha avanzado unas previsiones el Fondo Monetario Internacional (FMI) que no son definitivas. En ellas se apunta a una contracción del PIB español del 8 por ciento y de unas cifras de paro que superarán el 20 por ciento.