“En estos momentos se debe evitar el toque y rol", advierte Gady Zabicky

Gady Zabicky, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, recomendó que en estos momentos de pandemia por el coronavirus, se debe evitar el "toque y rol", ya que es una manera en la que se puede transmitir el Covid-19.

Mediante un video publicado en su cuenta de Twitter, Zabicky realizó una serie de recomendaciones, con el fin de evitar la propagación del virus. Además, mencionó que este puede ser un buen momento para dejar de fumar.

"A todos aquellos que sufren de la epidemia del tabaquismo, este es un momento para empezar a cuidar nuestra salud pulmonar y evitar hábitos nocivos que tienen que ver con el consumo del tabaco", comentó.

Añadiendo: "Para los usuarios de cannabis, es importante comentar que en este momento hay que tratar de no compartir la parafernalia, no reunirse para consumir sustancias y, diciéndolo de manera muy coloquial para los chavos, evitar el 'toque y rol', ya que en este momento es una manera de transmitir el contagio, a través de pipas, suministradores electrónicos, cigarrillos de marihuana, etc".