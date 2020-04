Fútbol.- Julio Senn: "Si las ligas no se reanudan, los salarios y mercado de fichajes se verán muy afectados"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El ex Director General del Real Madrid Julio Senn, socio director de Senn, Ferrero, Asociados, advirtió de que si las competiciones de fútbol "no se reanudan" debido a la crisis sanitaria del coronavirus, los salarios y el mercado de fichajes de los jugadores "se verán muy afectados".

"Si la competición se puede reanudar este verano, se producirá un reajuste a la baja tanto en los salarios como en el mercado de fichajes, pero será razonable. Sin embargo, si se tienen que cancelar, las pérdidas van a hacer mucho daño a los clubes, que tendrán que elaborar planes de negocio para asumir las deudas que se van a generar", explicó Senn a la web de World Football Summit, de cuyo Consejo Asesor es miembro.

En este caso, esa cancelación de las ligas europeas, entre ellas, LaLiga Santander, "afectará a las posibilidades salariales de los jugadores y también al mercado de fichajes". "Es irremediable, cuando un mercado se contrae su capacidad económica es menor y, por lo tanto, los precios se ven alterados", apuntó.

Ante la situación de incertidumbre provocada por la crisis de la COVID-19, el fútbol europeo baraja hipotéticos escenarios sobre la reanudación de la competición, y el más optimista contempla que los torneos nacionales e internacionales podrían volver a jugarse, a puerta cerrada, entre finales de mayo y principios de junio.

El más pesimista sería que la evolución de la pandemia no permita reanudar las ligas y competiciones internacionales, ni siquiera a puerta cerrada, y que tuvieran que cancelarse. En ambos escenarios, el impacto económico sobre los clubes sería de unas pérdidas de entre 300 y 1.000 millones, según LaLiga.

En ambos casos, los salarios de los jugadores y el mercado de fichajes se veri¡ían afectados durante las próximas campañas. Pero en el caso de tener que dar por finalizadas las competiciones el impacto para los clubes sería "muy importante", ya que les les obligaría a llevar a cabo profundos ajustes para afrontar las pérdidas.

Así lo considera Julio Senn, quien asesora desde hace años a clubs y futbolistas de primer nivel nacional e internacional. Senn cree que si las condiciones no permiten que la competición se reanude con garantías para la salud de los jugadores, la FIFA podría "promover medidas de control y contención de los gastos de los clubes con el fin de garantizar la viabilidad de los mismos".

El organismo que rige el fútbol mundial ya trabaja desde hace varias semanas para dar respuesta a una crisis que podría generar pérdidas de hasta 2.700 millones de dólares -casi 2.500 millones de euros- en todo el mundo. Su primera medida ha sido retrasar el inicio del mercado de fichajes, previsto para el 1 de julio, en previsión de que las competiciones tengan que resolverse durante el verano.

Senn consideró que las consecuencias de esta crisis afectará a todas las ligas y clubs europeos, incluidos los llamados 'clubes-estado' como el Manchester City o el París Saint Germain, ya que también está teniendo consecuencias para el precio del gas y el petróleo.

Acerca de los derechos audiovisuales, principal fuente de ingresos de los clubs de fútbol, no cree que vayan a resentirse significativamente. "Si las televisiones evitan pagar la parte de los derechos correspondiente a los partidos que no se disputen, van a sufrir menos que los clubes. Evidentemente se van a ver afectados y sus márgenes van a ser menores. Quizá haya una pérdida puntual en el primer año, pero no veo un mercado audiovisual a la baja. De hecho, creo que esta situación está poniendo de manifiesto el enorme valor que tiene el fútbol como contenido audiovisual", aseguró.