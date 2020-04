57% de los capitalinos vulnerables frente al Covid-19

En la CDMX el 57% de la población estaría en riesgo de contagiarse de Covid-19 debido a su historial clínico.

Autoridades de salud han señalado que la obesidad, diabetes o hipertensión son algunos de los factores de riesgo asociados a este virus. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), más de cinco millones de capitalinos presentan alguna de estas enfermedades.

De acuerdo al documento, dos millones 600 mil personas presentan obesidad en la capital del país. Además un millón 500 mil capitalinos mayores de 20 años presentan hipertensión y hasta 980 mil algún cuadro de diabetes.

5 alcaldías concentran 50% de los contagios de coronavirus en la CDMX Las alcaldías con el mayor número de contagios son: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc

Hace unos días, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell precisó que los problemas de obesidad, hipertensión y la diabetes “pesan” y agravan este virus.

“Tenemos una salud con una población crónicamente deteriorada, la magnitud de la epidemia de obesidad, sobrepeso, diabetes y con ellas un conjunto de enfermedades crónicas como la hipertensión que están asociadas con las mismas causas, nos pesan, literalmente, la obesidad pesa, el sobrepeso nos pesa poblacionalmente y hoy enfrentamos una epidemia de Covid-19 con estos estragos prolongados de la mala alimentación”, expuso.

En este sentido, Susana López, especialista de la UNAM, indicó que el coronavirus ha afectado a población más joven debido a que padecen otras enfermedades como hipertensión, obesidad o diabetes; sin embargo, aclaró que todos podemos enfermar por este virus.

“Todos somos susceptibles a infectarnos de Covid-19 y los números suenan cada vez más impresionantes; no obstante, hasta ahora sabemos que alrededor del 80% de los casos pasan por una enfermedad muy leve, incluso, puede haber personas que ni siquiera lo noten o que presenten fiebre y malestar, pero que después de estar 15 días en su casa sanen sin consecuencias”, subrayó.

Autoridades capitalinas pidieron a las personas que presenten alguna de estas tres enfermedades permanecer en sus hogares para evitar riesgos de contagio.

La Secretaría de Salud del gobierno federal informó que, con un corte al 13 de abril, se tienen confirmados dos mil 272 casos positivos del virus y 64 defunciones.

Al respecto, la académica de la UNAM, María Eugenia Jiménez Corona, recordó que la disciplina e higiene son las mejores estrategias que las personas pueden tomar para enfrentar este virus.

“Es necesario hacer conciencia y ser responsables con estas medidas, pues no sólo las autoridades de salud son responsables de contener el virus, “como sociedad también tenemos esa tarea. Las recomendaciones están dadas, pero si no son acatadas de manera puntual y con responsabilidad por la población, no funcionan”, apuntó.

