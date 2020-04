Óscar Vega: Antes del Covid-19, sistema de salud de BC ya estaba en quiebra

El excandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Baja California, Óscar Vega Marín, manifestó su postura acerca de la polémica en dicha entidad por la falta de insumos médicos para hacer frente a la pandemia del coronavirus (Covid-19).

En entrevista con Publimetro, Vega Marín también consideró como desafortunadas las declaraciones del gobernador Jaime Bonilla, quien recién dijo que, ante la falta de equipo, los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Baja California "están cayendo como moscas".

En realidad, ¿hay escasez de insumos médicos en la entidad?

– Sin duda, Baja California sufre una escasez de insumos, pero no de la pandemia para acá, del coronavirus para acá, tenemos ya muchos años desgraciadamente con un sistema de salud en quiebra, en crisis total. Desde el gobierno del presidente Peña se estuvo descomponiendo esto y en el gobierno de López Obrador no ha habido una sola medida que cambie esta dinámica. La pandemia lo único que hizo fue evidenciar y recrudecer esta realidad que ya vivimos.

¿Qué opina acerca de las recientes declaraciones del gobernador Jaime Bonilla?

– Es un gobernador que tiene muchas declaraciones desafortunadas […] ya estamos acostumbrados a que hace todo tipo de 'chistoretes' porque para el así es la vida pública en el estado; decirlo así debilita la acción del sector salud, quita seriedad y le quita autoridad a los directivos de los centros de salud y, en vez de decir eso, debería de estar diciendo qué va a hacer él para ayudar a los médicos y a los bajacalifornianos.

¿Coincide con el subsecretario Hugo López-Gatell acerca de que estos dichos esconderían un tipo de miedo o angustia?

– Claro, el señor creía que por su supuesta amistad con el presidente iba a tomar posesión y con una varita mágica iba a resolver todas las cosas y la verdad es que no está resolviendo nada, no está atendiendo las necesidades de la población y está dándose cuenta que gobernar es otra cosa […] hoy que enfrenta los retos de gobernar y atender problemas no lo sabe hacer, está rebasado.

Este tipo de declaraciones, ¿reflejarían una nula comunicación entre los tres órdenes de gobierno?

– Yo sí creo que al gobernador no lo atienden en México como él creía que lo iban a atender. Es una persona soberbia, es una persona que cree que por sólo ser él se le iba a rendir una especie de pleitesía por parte de los funcionarios del presidente y se me hace que se está dando cuenta que no es cierto.

¿Cómo considera el actuar de Bonilla frente a la emergencia?

– No tiene la experiencia, no tiene el equipo que lo acompañe con la capacidad, no tiene las relaciones o si las tenia las perdió con el Gobierno Federal y, para acabar de echar a perder el cuadro, el señor es un empresario de Tijuana y parecería que con el sector privado tendría buena relación y ahora se ha encargado de pelearse con él […] a ocho meses se está quedando sólo ante su incapacidad e inexperiencia.

¿Ve buena la estrategia del gobernador para reactivar el sector empresarial?

– Son algunos créditos con fondo muy limitado, yo creo que no son medidas realmente que le den al sector privado una tranquilidad, me parece que es una respuesta mínima, lo mínimo que tenían que decir, que hacer, pero no lo veo resolviendo esto; es una pequeña aspirina para algunos empresarios y lo que es una realidad es que todos los días se burla, critica y reclama a empresas pequeñas y medianas del estado y ese es el ambiente hostil que está generando.

Ante el desempeño de Bonilla, ¿sería prudente ampliar su mandato?

– No se puede considerar por ninguna forma porque es un tema ilegal, la constitución es clara, habla de un periodo de ajuste y no se puede cambiar a 'contentillo' del que ganó la elección después de haberla ganado, es hasta de risa pensar en eso; no está a considerar de nadie, la ley es la ley y las autoridades no pueden cambiar la ley a su beneficio […] debe haber certeza jurídica y Estado de derecho.

Estrategia económica de Bonilla

Suspensión del cobro de impuestos hasta el 30 de abril

Préstamos a empresarios de hasta 400 mil pesos

Programa de protección a la nómina

Préstamos a empresas locales de hasta 2.5 mdp

Prórroga de cuatro meses sin intereses a Crédito Empréndete

